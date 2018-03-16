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Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище

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Актер Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На похороны пришли его родные, коллеги и ученики.

Церемония прощания с Олегом Табаковым прошла в Московском художественном театре имени Чехова 15 марта. 

Актер умер 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Олег Табаков — народный артист СССР (1988 год), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Удостоен многих профессиональных премий и наград: «Золотая маска» (1996), «Хрустальная Турандот» (1999, 2004, 2011, 2015), «Чайка» (2003, 2005) и другие. Член Совета по культуре при президенте России, почетный член Российской академии художеств, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника». Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и театра «Табакерка».

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