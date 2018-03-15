Оля Полякова рассказала о личной потере

О такой проблеме, как онкозаболевания нужно говорить, приучать каждого к осознанию личной ответственности за свое здоровье и помогать нашему обществу формировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии. У нас же ж люди бегут в больницы, когда уже болит… Вот если бы мой отец, который также умер от онко, раньше начал лечиться и вовремя прооперировался, он бы еще жил. Поэтому нужно обязательно хотя бы раз в год проверяться: мужчинам сдавать ПСА, в то время как женщинам ходить в профилактических целях к маммологу и гинекологу.