четверг, 15 марта 2018 г.
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Оля Полякова рассказала о личной потере

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Оля Полякова

ФОТО: Instagram/olyakovamusic

Певица Оля Полякова призывает следить за своим здоровьем. 

Певица стала героиней социального проекта «Обещай себе беречь себя», главный месседж которого – «Сходи к маммологу – сохрани жизнь», пишет Ivona.

Получив титул «Самой красивой» женщины по версии одного из журналов, Оля Полякова не забывает о том, что красота начинается со здоровья, и призывает всех женщин Украины осознать личную ответственность за себя и сформировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии. 

Оля Полякова говорит: 

О такой проблеме, как онкозаболевания нужно говорить, приучать каждого к осознанию личной ответственности за свое здоровье и помогать нашему обществу формировать культуру профилактики рака молочной железы и ее диагностики на ранней стадии. У нас же ж люди бегут в больницы, когда уже болит… Вот если бы мой отец, который также умер от онко, раньше начал лечиться и вовремя прооперировался, он бы еще жил. Поэтому нужно обязательно хотя бы раз в год проверяться: мужчинам сдавать ПСА, в то время как женщинам ходить в профилактических целях к маммологу и гинекологу.

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