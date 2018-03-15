Помогайте и присоединяйтесь! «Король тортов» Ренат Агзамов ищет народный рецепт

ФОТО: канал "Пятница"

В прошлом сезоне именитый кондитер дал шанс российским кулинарам-любителям побороться за место в его команде профессионалов. На этот раз Агзамов вместе с победительницей первого сезона ищет уникальный и самобытный рецепт сладкого угощения. Тот, кому удастся удивить «короля тортов» своим кондитерским шедевром, получит один миллион рублей, а также то, о чем смеет желать даже профессиональный кондитер: его десерт увидит, а главное – попробует вся Россия!

Чтобы найти рецепт народного и самобытного торта, Ренат Агзамов отправится в российские города. Кулинары из Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Мурманска и других регионов страны готовы представить на суд именитого кондитера свои бисквитные шедевры. Суровая критика, но справедливая оценка «Короля тортов» заставит некоторых кондитеров изменить свои рецепты и подачу угощения, а кого-то – навсегда забыть о кулинарном деле.

ФОТО: канал "Пятница"

Кто из кондитеров сумеет достойно представить свой город и выдержать требовательность и строгость Рената Агзамова, а кому придется уйти ни с чем, можно узнать совсем скоро на телеканале «Пятница!».