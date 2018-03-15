Рыдающая Зудина сделала признание о Табакове

Гражданская панихида по Олегу Табакову в МХТ им. Чехова завершилась выступлением его вдовы – актрисы Марины Зудиной. "Олег, милый, я очень тебя любила и была счастливой женщиной, – расплакалась она. – В последнее время я тебе говорила много слов, но я хочу их сказать с этой сцены, которой ты служил. Я хочу сказать спасибо за те годы невероятного счастья и легкости, детей и любовь. Спасибо за учеников, которые теперь меня поддерживают, за друзей, которые рядом со мной. Недавно у нас дочкой и сыном зашел разговор и я сказала: "Во мне нет крови вашего отца, но вы – его кровь от плоти его, и должны всегда помнить об этом".