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11-летняя дочь Олега Табакова тяжело переживает смерть отца

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ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Наследница тяжело переживает уход актера. Отец умер незадолго до ее 12-го дня рождения.

В Московском художественном театре продолжается церемония прощания с его руководителем Олегом Табаковым. За два с половиной часа великому актеру, режиссеру и педагогу поклонились несколько тысяч человек. Первыми к гробу пустили его воспитанников – учеников Школы-студии МХАТ.

Марина Зудина сидит у гроба в черных очках, скрывающих опухшие от слез глаза. Соболезнования вдове мэтра выразили министр культуры Владимир Мединский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, артисты и друзья. 

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Рядом с Мариной находятся наследники – 22-летний Павел и 11-летняя Мария. Но если молодой человек встает, чтобы принять соболезнования, то девочка почти неподвижна и, кажется, просто почернела от горя. Она очень тяжело переживает утрату отца, который покинул ее незадолго до дня рождения – 7 апреля Маше исполнится 12 лет.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

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