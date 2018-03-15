11-летняя дочь Олега Табакова тяжело переживает смерть отца

В Московском художественном театре продолжается церемония прощания с его руководителем Олегом Табаковым. За два с половиной часа великому актеру, режиссеру и педагогу поклонились несколько тысяч человек. Первыми к гробу пустили его воспитанников – учеников Школы-студии МХАТ.

Рядом с Мариной находятся наследники – 22-летний Павел и 11-летняя Мария. Но если молодой человек встает, чтобы принять соболезнования, то девочка почти неподвижна и, кажется, просто почернела от горя. Она очень тяжело переживает утрату отца, который покинул ее незадолго до дня рождения – 7 апреля Маше исполнится 12 лет.