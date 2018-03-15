Толпы людей пришли на прощание с Олегом Табаковым

В Московском художественном театре продолжается церемония прощания с его руководителем Олегом Табаковым. За два с половиной часа великому актеру, режиссеру и педагогу поклонились несколько тысяч человек. Первыми к гробу пустили его воспитанников – учеников Школы-студии МХАТ.