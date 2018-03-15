четверг, 15 марта 2018 г.
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Толпы людей пришли на прощание с Олегом Табаковым ГАЛЕРЕЯ ПОСТОЯННО ДОПОЛНЯЕТСЯ!

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В Московском художественном театре продолжается церемония прощания с его руководителем Олегом Табаковым. За два с половиной часа великому актеру, режиссеру и педагогу поклонились несколько тысяч человек. Первыми к гробу пустили его воспитанников – учеников Школы-студии МХАТ.

Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа. 

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