Толпы людей пришли на прощание с Олегом Табаковым ГАЛЕРЕЯ ПОСТОЯННО ДОПОЛНЯЕТСЯ!
15 марта 2018 г., 13:07
В Московском художественном театре продолжается церемония прощания с его руководителем Олегом Табаковым. За два с половиной часа великому актеру, режиссеру и педагогу поклонились несколько тысяч человек. Первыми к гробу пустили его воспитанников – учеников Школы-студии МХАТ.
Напомним, что 27 ноября 2017 года Олег Табаков был доставлен в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Пирогова. Врачи диагностировали сепсис – заражение крови. Резкое ухудшение наступило 2 декабря – артист впал в так называемое состояние глубокого оглушения, являющееся предкомным. А 12 марта 2018 года Олег Павлович умер от сердечного приступа.