33 самых эффективных способа разочаровать женщину в постели

18

Не забудь оставить на ее шее крупный красивый засос. Чтобы помнила.

19

Если смерть отважного лифчика оставит эту жестокосердую равнодушной, укуси ее за сосок. Так ты присоединишься к доб­лестному воинству тех мужчин, которые почему-то считают, что женщины приходят в восторг, когда их тяпают за это место существа старше двух лет.

20

Не забудь присосаться к ее груди, как заправский младенец. А уж если тебе удастся при этом изобразить довольное причмокивание, то умиленная женщина даст себе зарок никогда больше не заниматься с тобой взрослыми играми.

21

Не стесняйся использовать матерную лексику для обозначения имеющихся у вас частей тела и элементов программы. Каков риск того, что тебе попадается одна из тех семи процентов девушек, которых это не коробит?

22

Попытайся заняться с ней анальным сексом без предупреждения. Запомни выражение ее лица в ту секунду, когда она поймет, что происходит. Если потом на улице увидишь прохожего с таким же выражением, срочно беги прочь и укрывайся за прочным объектом: этот человек через пару секунд все тут взорвет.

23

Говори о себе и своем пенисе в первом лице множественного числа: «Мы сейчас пойдем умоемся, а потом мы еще хотим немножечко пошалить!»

24

Не забудь заняться сексом в позиции догги-стайл на жестком ковровом покрытии, ничего не подстилая. Это очень омолаживающая процедура: колени у барышни потом будут как у первоклассницы — стесанные и в зеленке

25

Разорви ее белье со страстным хриплым рыком. Гибель любимого бюстгальтера с кружав­чиками надолго впечатлит любую женщину.

26

Укрась ее тело взбитыми сливками из холодильника и клубникой из морозилки. Важное условие: температура в спальне должна быть не выше 15 градусов — только тогда узор получится совершенным, на фоне этих милых синих пупырышков. Украсив, откажись все это есть: у тебя аллергия на ягоды и лактозу. Пусть партнерша сама решит, что с этой красотой делать и как ее с себя снимать. Случай опять-таки описан лишь одной из участниц опроса, но нельзя не отметить его высокую художественность.

27

Заметив кровь на своем пенисе, вскричи: «Боже, у тебя что, месячные? Какая гадость!» Вообще брезгливость ко всяким интимностям — лучший способ превратить такую замечательную штуку, как секс, в вещь жалкую и непристойную. Одна из наших собеседниц, например, рассказала, что на всю жизнь запомнила кавалера, который, приведя ее домой, попросил подождать, пока он заменит простыни на грязные, так как домработница ему с утра белье некстати поменяла*.

*

«Мог бы, кстати, и не менять, так как девушка позорно сбежала, пока он впихивал одеяло в пододеяльник»

28

Если девушка занималась с тобой оральным сексом, категорически откажись с ней целоваться до тех пор, пока она тщательно не почистит зубы.

29

Популярный в наших широтах метод предохранения – прерванный половой акт — часто кончается сексом с грудью партнерши в последние секунды. В самом этом процессе ничего криминального нет — обычная классика.

Но если ты будешь метко целиться в глаз женщины, то можешь доставить ей несколько незабываемых минут, посвященных промыванию глаза от клейкого конгломерата спермы и туши.

Впрочем, попадание в волосы тоже можно считать успешным. А вот если ты прикроешь партнершу рукой от этого фонтана чувств, то она может решить, что ты не так и безнадежен. Оно тебе надо?

30

Если ты удачно оказался небритым, не забудь весело и страстно елозить по партнерше щеками и подбородком, делая особый акцент на нежных местах типа груди или шеи.

31

Сразу после секса нужно отворачиваться к стенке и сладко засыпать. Все эти глупости с разговорами, объятиями и нежностями, так сказать, постфактум некоторые женщины держат за приятнейшую часть секса, поэтому старательно избегай подобного.

32

Не забудь расспросить, понравилось ли девушке ваше общение и был ли у нее оргазм. Можешь попросить ее заодно поставить тебе оценку по десятибалльной шкале. За технику и артистизм.

33