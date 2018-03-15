33 самых эффективных способа разочаровать женщину в постели

Как назло, женщины такие удивительно разные, что совершенно невозможно найти какую-нибудь единственную, идеальную формулу гениального секса, подходящую для всех.
Одной больше всего на свете нравится, когда ее нежно целуют в веки, другой — когда ее лупят веником, а третья вообще предпочла бы, чтобы ты просто помыл посуду и не приставал с глупостями, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.
Но зато существуют почти железные и стопроцентно работающие формулы совершенно неидеального секса. Такого, после которого любая девушка гарантированно крепко пожмет тебе по-товарищески руку, поглядит сочувственно в глаза и навеки уйдет из твоей жизни, оставив на тумбочке визитку ближайшего монастыря.
Мы опросили несколько дюжин красавиц на предмет «а поведайте-ка нам про худший секс в вашей жизни», нашли кое-какие закономерности и составили нижеследующий список.
1
Кричи громче. Имеется в виду не вот этот мужественный полувсхлип-полустон страсти в момент экстаза, который девушкам в целом глубоко симпатичен. Нет, издавать громкие, ритмичные и бессмысленные звуки нужно во время всего процесса. Можно даже спеть. Скажем, «Эх, дубинушка, ухнем!» хорошо идет. Оргазм же можно поприветствовать громким «Бинго!», чтобы даже самые несообразительные соседи догадались наконец, что у вас там происходит.
2
А мама в соседней комнате у тебя есть? Жаль, если нет. И бабушки нет? Не повезло. Эти родственницы умеют крайне удачно заскакивать в комнату, чтобы полить кактус в самый подходящий момент. Ну хоть громко топающая и любопытная собака у тебя есть?
3
Держи ее во время орального секса за уши. Это очень удобные природные рукоятки, с помощью которых можно задавать ритм и глубину проникновения.
4
Большинство людей очень хорошо воспитаны, особенно если эти люди — женщины. Поэтому, щадя твою психику, они почти наверняка ничего не скажут про то, чем пахнет у тебя изо рта. И из-под мышек. А между тем по шкале отвратительности несвежие запахи из этих регионов держатся у дам в верхних строчках рейтинга. Так что чеснок, особенно маринованный, перед свиданием наше все. Он ведь, кстати, и запах пота изменяет, и отнюдь не в сторону морозной свежести.
5
В миссионерской позе подтяни одно колено повыше. Еще повыше — так, чтобы коленом плотно упереться в бедро девушки. Перенеси на это колено вес и продолжай свое дело. Если все пошло правильно, у нее завтра на этом месте будет большой синяк. А в качестве бонуса у тебя будет возможность в момент особенно сильных чувств тихонечко шкрябать ножными когтями внутреннюю поверхность девичьей ляжки.
6
Волшебная фраза «Слушай, а где у тебя там все, я чего-то найти не могу?», произнесенная непосредственно перед стыковкой, с немалой степенью вероятности приведет к аварии космического масштаба. И хотя на ее наличие в своей сексуальной биографии пожаловалась только одна респондентка, нас так восхитил этот лаконизм, что мы поместили его в этот список.
7
Знаешь, как тянется мягкая, хорошо пожеванная жвачка, если ее ухватить двумя пальцами? В общем, с женскими сосками так не получается. Но это не мешает тебе хотя бы пытаться. Ты не представляешь, как женщинам это не нравится!
8
Тоже единственный случай из рассказанных респондентками, изящный настолько, что его необходимо двигать в самые широкие народные массы. Если девушка в очках собирается заняться с тобой оральным сексом, сними с нее очки, нацепи их себе на пенис и писклявым «пенисячьим» голосом скажи: «Привет!»
9
Вылизать ей лицо? Отличная идея!
10
Надевая презерватив, обязательно скажи, что ты их не любишь, но сейчас, мол, такое время, что расслабляться нельзя: СПИД не дремлет, да и сифилис пока еще не сброшен с корабля современности. Этот спич Онищенко-стайл сразу нормализует романтическую температуру вашей спальни примерно до нуля. По Кельвину.
11
Если ты вдруг нечаянно полностью выпал из гнезда, возвращайся обратно резким быстрым толчком. Женщины этого терпеть не могут, так как их малые губы успевают обычно сомкнуться и резкое вторжение сквозь них доставляет дискомфорт.
12
Расположи лежащую на спине девушку так, чтобы ее голова свешивалась с края кровати. Так она будет гораздо больше прислушиваться к болезненным ощущениям в шейных мышцах, чем к тому безобразию, которое ты творишь там, внизу.
13
Если же при кровати есть спинка или стенка, то не забывай, что одним из важных условий плохого секса является шишка на затылке. Ее удобнее всего набивать в миссионерской позиции, пришвартовав девичью голову поближе к стене, чтобы во время фрикций красавица пыталась слегка убить себя об нее.
14
Чтобы партнерша ненароком не достигла оргазма, меняй позу каждую минуту. Пока вы совершаете передислокации, она как раз успеет остыть и смириться с разочарованием.
15
Желая продемонстрировать силу своей страсти, сжимай ладонями ее щеки так, чтобы ротик стал похож на бантик. Теперь ты с полным правом можешь называть ее «рыбка моя». А она ничего не сможет ответить, потому что в таком виде не говорят.
16
Само по себе наличие в секс-программе куннилингуса еще не сделает из тебя хорошего любовника, не волнуйся. Например, можешь сделать вид, что ты перепутал язык с пенисом. Засунь его вглубь как можно дальше и двигай им там взад-вперед с самым серьезным видом, как будто только так и делают куннилингус в лучших домах Европы. Единственное, что в такой ситуации будет испытывать партнерша, — это странность происходящего. Главное, держись подальше от клитора — основного объекта традиционного куннилингуса.
17
Занимаясь сексом в позе «ее колени на твоих плечах», не забудь проследить за тем, чтобы партнерша была хорошо утрамбована. Проверить качество трамбовки легко: если лицо девушки плотно прижато к ее же ногам, то ты все правильно сделал неправильно. Молодец! Если же девушка в этой позе может дышать и что-то видеть, скрути ее потуже и сильнее навались сверху.
18
Не забудь оставить на ее шее крупный красивый засос. Чтобы помнила.
19
Если смерть отважного лифчика оставит эту жестокосердую равнодушной, укуси ее за сосок. Так ты присоединишься к доблестному воинству тех мужчин, которые почему-то считают, что женщины приходят в восторг, когда их тяпают за это место существа старше двух лет.
20
Не забудь присосаться к ее груди, как заправский младенец. А уж если тебе удастся при этом изобразить довольное причмокивание, то умиленная женщина даст себе зарок никогда больше не заниматься с тобой взрослыми играми.
21
Не стесняйся использовать матерную лексику для обозначения имеющихся у вас частей тела и элементов программы. Каков риск того, что тебе попадается одна из тех семи процентов девушек, которых это не коробит?
22
Попытайся заняться с ней анальным сексом без предупреждения. Запомни выражение ее лица в ту секунду, когда она поймет, что происходит. Если потом на улице увидишь прохожего с таким же выражением, срочно беги прочь и укрывайся за прочным объектом: этот человек через пару секунд все тут взорвет.
23
Говори о себе и своем пенисе в первом лице множественного числа: «Мы сейчас пойдем умоемся, а потом мы еще хотим немножечко пошалить!»
24
Не забудь заняться сексом в позиции догги-стайл на жестком ковровом покрытии, ничего не подстилая. Это очень омолаживающая процедура: колени у барышни потом будут как у первоклассницы — стесанные и в зеленке
25
Разорви ее белье со страстным хриплым рыком. Гибель любимого бюстгальтера с кружавчиками надолго впечатлит любую женщину.
26
Укрась ее тело взбитыми сливками из холодильника и клубникой из морозилки. Важное условие: температура в спальне должна быть не выше 15 градусов — только тогда узор получится совершенным, на фоне этих милых синих пупырышков. Украсив, откажись все это есть: у тебя аллергия на ягоды и лактозу. Пусть партнерша сама решит, что с этой красотой делать и как ее с себя снимать. Случай опять-таки описан лишь одной из участниц опроса, но нельзя не отметить его высокую художественность.
27
Заметив кровь на своем пенисе, вскричи: «Боже, у тебя что, месячные? Какая гадость!» Вообще брезгливость ко всяким интимностям — лучший способ превратить такую замечательную штуку, как секс, в вещь жалкую и непристойную. Одна из наших собеседниц, например, рассказала, что на всю жизнь запомнила кавалера, который, приведя ее домой, попросил подождать, пока он заменит простыни на грязные, так как домработница ему с утра белье некстати поменяла*.
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«Мог бы, кстати, и не менять, так как девушка позорно сбежала, пока он впихивал одеяло в пододеяльник»
28
Если девушка занималась с тобой оральным сексом, категорически откажись с ней целоваться до тех пор, пока она тщательно не почистит зубы.
29
Популярный в наших широтах метод предохранения – прерванный половой акт — часто кончается сексом с грудью партнерши в последние секунды. В самом этом процессе ничего криминального нет — обычная классика.
Но если ты будешь метко целиться в глаз женщины, то можешь доставить ей несколько незабываемых минут, посвященных промыванию глаза от клейкого конгломерата спермы и туши.
Впрочем, попадание в волосы тоже можно считать успешным. А вот если ты прикроешь партнершу рукой от этого фонтана чувств, то она может решить, что ты не так и безнадежен. Оно тебе надо?
30
Если ты удачно оказался небритым, не забудь весело и страстно елозить по партнерше щеками и подбородком, делая особый акцент на нежных местах типа груди или шеи.
31
Сразу после секса нужно отворачиваться к стенке и сладко засыпать. Все эти глупости с разговорами, объятиями и нежностями, так сказать, постфактум некоторые женщины держат за приятнейшую часть секса, поэтому старательно избегай подобного.
32
Не забудь расспросить, понравилось ли девушке ваше общение и был ли у нее оргазм. Можешь попросить ее заодно поставить тебе оценку по десятибалльной шкале. За технику и артистизм.
33
И да, ведь ты не снимал все это время носки, правда?