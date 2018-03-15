Дочь показала уникальное фото Глаголевой

Актриса и балерина продолжает скучать по маме. Она ежедневно она вспоминает родную душу. На этот раз Анна выложила в свой микроблог архивный снимок с Верой Глаголевой. На фотографии маленькая Аня позирует вместе с молодой родительницей. Они запечатлены в кадре улыбающимися и трогательными, с одинаковыми прическами.

"Черно-белое детство. Мы были счастливы, впереди вся жизнь и вера в светлое будущее", — подписала снимок Нахапетова. Пользователи откликнулись на чувства Анны и выразили свои соболезнования семье Веры Глаголевой. "Такие красивые", "Похожи с мамой", "Светлая память, мы вас помним", "Держитесь, сил Вам", – написали поклонники под снимком поддерживая акртистку в горе.

A post shared by Анна Нахапетова (@anahapetova) on Mar 14, 2018 at 1:11am PDT

Ранее Анна Нахапетова опубликовала трогательное видео – нарезку из разных фильмов с участием Веры Глаголевой. "Нет, время не лечит. Оно лишь учит жить с болью, и эта боль становится частью нас... Полгода..." – написала в сопровождении к ролику дочь Глаголевой.