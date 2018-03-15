четверг, 15 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Как завещал нам Стивен Хокинг: семь главных прогнозов о будущем человечества

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ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Знаменитый британский физик умер на 77-м году жизни. 

Обывателю он запомнится своими неутешительными прогнозами о том, что ждёт жителей планеты Земля. Но был ли Хокинг пессимистом? Нет! Он лишь говорил, что нас не ждёт ничего хорошего, если не взяться за голову прямо сейчас. Лайф приводит самые яркие высказывания учёного о будущем человеческой расы.

  1. Глобальное потепление совсем скоро превратит Землю в Венеру, с температурой атмосферы +250 градусов Цельсия и сернокислыми дождями;
  2. Население Земли удваивается каждые 40 лет. К 2600 году все жители планеты будут жить в буквальном смысле плечом к плечу;
  3. Из-за угрозы бесконтрольного распространения автономного оружия правительства уже сейчас должны запретить создание боевых роботов;
  4. Создание искусственного интеллекта станет самым важным открытием в истории человечества. Оно же может оказаться и самым последним;
  5. Если к нам наведаются пришельцы, мы испытаем примерно то же, что индейцы после открытия Америки Колумбом;
  6. В будущем человечество рискует исчезнуть в результате ядерной войны или из-за распространения генно-модифицированных вирусов;
  7. Я не думаю, что нам удастся остаться в живых, если мы не покинем нашу хрупкую планету в ближайшее тысячелетие.

Веришь ли ты этим прогнозам? Расскажи нам в комментариях! 

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