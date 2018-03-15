Как завещал нам Стивен Хокинг: семь главных прогнозов о будущем человечества

Обывателю он запомнится своими неутешительными прогнозами о том, что ждёт жителей планеты Земля. Но был ли Хокинг пессимистом? Нет! Он лишь говорил, что нас не ждёт ничего хорошего, если не взяться за голову прямо сейчас. Лайф приводит самые яркие высказывания учёного о будущем человеческой расы.