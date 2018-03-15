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Учеников Раквереской гимназии приглашают в ЛГБТ-хор

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ФОТО: Objektiiv / Facebook

В соцсетях появился плакат, на котором школьников приглашают вступить в ЛГБТ+Хор. 

«В Раквереской гуманитарной гимназии сделали для учеников рекламу, чтобы те вступали в гомо-хор», - пишет в соцсети член городского совета Раквере Анти Пооламетс (EKRE), ссылаясь на плакат, вывешенный в здании школы. Пишет Elu24 со ссылкой на Objektiiv

Это приглашение в хор «Викинги-богатыри». Он создан для сообщества ЛГБТ+, для друзей, соратников и просто дружелюбных граждан. 

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