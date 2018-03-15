Учеников Раквереской гимназии приглашают в ЛГБТ-хор

«В Раквереской гуманитарной гимназии сделали для учеников рекламу, чтобы те вступали в гомо-хор», - пишет в соцсети член городского совета Раквере Анти Пооламетс (EKRE), ссылаясь на плакат, вывешенный в здании школы. Пишет Elu24 со ссылкой на Objektiiv.