Учеников Раквереской гимназии приглашают в ЛГБТ-хор
15 марта 2018 г., 12:10
В соцсетях появился плакат, на котором школьников приглашают вступить в ЛГБТ+Хор.
«В Раквереской гуманитарной гимназии сделали для учеников рекламу, чтобы те вступали в гомо-хор», - пишет в соцсети член городского совета Раквере Анти Пооламетс (EKRE), ссылаясь на плакат, вывешенный в здании школы. Пишет Elu24 со ссылкой на Objektiiv.
Это приглашение в хор «Викинги-богатыри». Он создан для сообщества ЛГБТ+, для друзей, соратников и просто дружелюбных граждан.