четверг, 15 марта 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Убитая горем вдова Табакова не могла сдержать слез

Убитая горем вдова Табакова не могла сдержать слез

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В Москве состоялось прощание с Олегом Табаковым. Особое внимание СМИ было устремлено на его вдову Марину Зудину – женщина казалась абсолютно убитой горем.

Полным ходом идет прощание с легендарным актером Олегом Табаковым. В последний путь проводить мэтра собралось множество знаменитостей: Ирина Апексимова, Михаил Боярский, Константин Хабенский, Филипп Янковский, Владислав Третьяк, Владимир Меньшов и Вера Алентова и многие другие.

Разумеется, особое внимание СМИ было привлечено к членам семьи Олега Табакова, которые находились в непосредственной близости к гробу. Рядом с Антоном Табаковым, его братом Павлом. сестрой Марией и вдовой артиста Мариной Зудиной неизменно находился актер Владимир Машков. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, артист выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен Машков был невероятно внимателен к убитой горем Марине Зудиной.

Если в начале церемонии актриса более-менее держала себя в руках, то вскоре от добрых слов коллег, соболезнований и утешения она просто сломалась и расплакалась. Владимир Машков немедленно стал успокаивать убитую горем Марину Зудину. Об этом свидетельствует множество фотографий, сделанных представителями СМИ, которых было в изобилии на прощании с Олегом Табаковым.

Впрочем, не одна вдова рыдала. Не смог сдержать слез и актер Евгений Миронов, также находящийся в непосредственной близости от гроба с артистом, и многие другие артисты и поклонники. Без сомнения, уход Олега Табакова стал невосполнимой потерей.

ФОТО можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Напомним,12 марта у 82-летнего артиста случился сердечный приступ, поэтому врачи приняли решение отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ