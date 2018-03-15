Фото Дмитрия Борисова с известной моделью произвело фурор в Сети

Дмитрий Борисов тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Однако на сей раз шоумен обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известной моделью, и снимок получил бешеную популярность.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисов опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с некой привлекательной молодой женщиной. "Обед! Уже почти. Едыыы!.. " – подписал снимок Борисов.
Нежное фото прижавшихся друг к другу телеведущего и его спутницы вызвало немедленную реакцию у многочисленных подписчиков. Сжигаемые любопытством фанаты задались вопросом, кем же является девушка, сидящая рядом с шоуменом, пишет Дни.ру.
Журналисты узнали имя девушки, с которой снялся Дмитрий Борисов. Ею оказалась модель Ольга Шерер. Красавица (кстати, она родом из Белоруссии) работает с мировыми дизайнерами и снимается в рекламных кампаниях известных брендов. Что касается личной жизни, то у нее есть сын от Маурицио Габбана, сотрудника компании Dolce&Gabbana и популярного фотографа.