Фото Дмитрия Борисова с известной моделью произвело фурор в Сети

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Дмитрия Борисов опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с некой привлекательной молодой женщиной. "Обед! Уже почти. Едыыы!.. " – подписал снимок Борисов.

Нежное фото прижавшихся друг к другу телеведущего и его спутницы вызвало немедленную реакцию у многочисленных подписчиков. Сжигаемые любопытством фанаты задались вопросом, кем же является девушка, сидящая рядом с шоуменом, пишет Дни.ру.

A post shared by Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) on Mar 14, 2018 at 5:53am PDT