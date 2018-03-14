Сергей Глушко шокировал сексом с пышкой прямо на сцене (ВИДЕО)

Недавно он шокировал актом любви со зрительницей, который устроил прямо во время своего выступления. Сергей Глушко иногда приглашает поучаствовать зрительниц в своих откровенных шоу. Недавно одной из таких стала довольно пышная девушка, с который стриптизер едва управился. В конце своего действа он вообще уложил ее на пол, чтобы облегчить себе задачу, и начал имитировать половой акт. Откровенный ролик шокировал пользователей Сети, пишет 7d.org.ua.