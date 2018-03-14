Сергей Глушко шокировал сексом с пышкой прямо на сцене (ВИДЕО)
14 марта 2018 г., 19:19
Несмотря на то, что стриптизеру Сергею Глушко, более известному под псевдонимом Тарзан, уже скоро 50 лет, он продолжает активно выступать.
Недавно он шокировал актом любви со зрительницей, который устроил прямо во время своего выступления. Сергей Глушко иногда приглашает поучаствовать зрительниц в своих откровенных шоу. Недавно одной из таких стала довольно пышная девушка, с который стриптизер едва управился. В конце своего действа он вообще уложил ее на пол, чтобы облегчить себе задачу, и начал имитировать половой акт. Откровенный ролик шокировал пользователей Сети, пишет 7d.org.ua.