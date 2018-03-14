среда, 14 марта 2018 г.
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  • Босс занялся сексом с подчиненной в конференц-зале, но забыл выключить камеру

Босс занялся сексом с подчиненной в конференц-зале, но забыл выключить камеру Видео просочилось в Сеть!

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Секс. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

В итоге руководитель сети энергоснабжения в Китае стал звездой эротических сайтов.

Мужчина решил заняться сексом со своей подчинённой в конференц-зале, но забыл выключить камеры. За несколько минут до этого у него проходило совещание с сотрудниками из пяти разных провинций, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.

Когда участники совещания взяли перерыв, руководитель решил использовать конференц-зал в штаб-квартире компании в Гуанчжоу в своих интересах. Впрочем, как только видео появилось в китайском Интернете, то его тут же везде удалили.

Мужчину удалось идентифицировать, но он считает, что его намеренно подставили, и теперь собирается подать иск о клевете.

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