Босс занялся сексом с подчиненной в конференц-зале, но забыл выключить камеру Видео просочилось в Сеть!
14 марта 2018 г., 19:49
В итоге руководитель сети энергоснабжения в Китае стал звездой эротических сайтов.
Мужчина решил заняться сексом со своей подчинённой в конференц-зале, но забыл выключить камеры. За несколько минут до этого у него проходило совещание с сотрудниками из пяти разных провинций, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.
Когда участники совещания взяли перерыв, руководитель решил использовать конференц-зал в штаб-квартире компании в Гуанчжоу в своих интересах. Впрочем, как только видео появилось в китайском Интернете, то его тут же везде удалили.
Мужчину удалось идентифицировать, но он считает, что его намеренно подставили, и теперь собирается подать иск о клевете.