Босс занялся сексом с подчиненной в конференц-зале, но забыл выключить камеру

Мужчина решил заняться сексом со своей подчинённой в конференц-зале, но забыл выключить камеры. За несколько минут до этого у него проходило совещание с сотрудниками из пяти разных провинций, сообщает Life.ru со ссылкой на Mirror.

Когда участники совещания взяли перерыв, руководитель решил использовать конференц-зал в штаб-квартире компании в Гуанчжоу в своих интересах. Впрочем, как только видео появилось в китайском Интернете, то его тут же везде удалили.