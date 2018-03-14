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  • Красота! Москвич, чтобы припарковаться, болгаркой отрезал кусок кузова у чужих «Жигулей»

Красота! Москвич, чтобы припарковаться, болгаркой отрезал кусок кузова у чужих «Жигулей»

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ФОТО: Скриншот видео Facebook

По словам мужчины, владелец отечественного автомобиля постоянно паркуется неправильно.

На "Фейсбуке" появилось видео, на котором один из жильцов дома отрезает болгаркой заднюю часть "Жигулей", так как автомобиль мешал ему парковать собственную машину, пишет Life.ru.

Очевидец происходящего подошёл к мужчине и спросил, зачем он это делает. Тот ответил, что владелец "жигулей" постоянно так паркуется, а он попросту не может заехать.

Откинув часть багажника в сторону, мужчина спокойно встал на своё место. Видео становится популярным в Сети.

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