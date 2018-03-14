Красота! Москвич, чтобы припарковаться, болгаркой отрезал кусок кузова у чужих «Жигулей»

На "Фейсбуке" появилось видео, на котором один из жильцов дома отрезает болгаркой заднюю часть "Жигулей", так как автомобиль мешал ему парковать собственную машину, пишет Life.ru.

Очевидец происходящего подошёл к мужчине и спросил, зачем он это делает. Тот ответил, что владелец "жигулей" постоянно так паркуется, а он попросту не может заехать.