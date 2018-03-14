Учитель биологии скормил черепахе живого щенка-мутанта на глазах у детей

Учитель средней школы в Айдахо Роберт Кросленд решил провести необычное дополнительное занятие для своих учеников, на котором скормил щенка с мутациями черепахе, пишет Life.ru.

Родители, которые были в курсе подобного занятия, заявили, что животное всё равно было обречено на смерть. Кроме того, большинство из них выступили в поддержку учителя, назвав его одним из лучших преподавателей биологии, которых они когда-либо видели.

Ситуация также быстро дошла и до защитников животных, которые осудили методы обучения Кросленда.

"Позволять своим ученикам смотреть, как беззащитный щенок кричит, пока его поедает другое животное, — аморально и жестоко", - сказала зоозащитница Джил Парриш.