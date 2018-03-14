И в 80 хочется! Молодая журналистка обвинила Станислава Говорухина в домогательствах

Как сообщается в социальных сетях, шесть лет назад Говорухин имел вполне определенный интерес к журналистке из Чебоксар и даже просил ее снять колготки, пишут Argumentiru.com.

Теперь Дарья Комарова стала главой чебоксарского предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты России. И ей захотелось поделиться тем, что, возможно, случилось 6 лет назад, со всем миром - на своей странице в Фейсбуке она решила рассказать о том, что произошло уже достаточно давно.

Тогда молодая журналистка брала интервью у режиссера, который собирался баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. Тот пообещал девушке роль в его картине в обмен на сексуальные услуги. Все эти годы Дарья хранила молчание, по ее словам, из страха.

"В 2012 году я брала интервью у приехавшего в Чебоксары в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы Станислава Говорухина, - написала Комарова на своей странице в соцсети. - Встреча проходила в ресторане. В процессе интервью Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет".

А когда она позже еще раз обратилась к режиссеру по деловому вопросу, он уже не помнил ни Дарью, ни своих сексуальных предложений.

Есть люди, которые считают, что Комарова пытается заработать себе популярность на имени известного режиссера. Депутат Госдумы Ольга Казакова за долгие годы совместной работы с Говорухиным ничего подобного не замечала.

"Я работаю со Станиславом Сергеевичем довольно давно и знаю его внимательное и уважительное отношение к женщинам, отеческое и заботливое отношение к девушкам. Это может сказать любой, кто действительно знаком с великим режиссером и глубоко порядочным и мудрым человеком", – так высказалась Казакова и призвала всех женщин в любой ситуации помнить о честности и порядочности.

Кстати, если Станислава Говорухина все же оговорили, то он вправе подать заявление об этом, и в случае подтверждения клеветы журналисту может грозить ответственность по ст.128.1 УК РФ "Клевета". Наказанием по этой статье могут быть штраф до 3-х миллионов рублей либо обязательные работы до 400 часов.