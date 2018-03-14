среда, 14 марта 2018 г.
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Видео с поющей девушкой, которая думала, что она одна в вагоне, стало вирусным

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ФОТО: Twitter.com

Пользователь "Твиттера" Адам Броуд выложил видеоролик своей подруги Стиви, которая поздним вечером ехала в пустом вагоне метро и решила громко спеть, снимая себя на камеру.

Находясь в эйфории, Стиви думала, что находится в поезде совсем одна. Спустя 40 секунд она поняла, что глубоко ошиблась, ведь на угловом сиденье сидел сонный пассажир. Осознав это, Стиви начала смеяться и выбежала из вагона. Всё это время она продолжала снимать ситуацию на камеру и в конце пожелала незнакомцу хорошего дня, пишет Life.ru.

Ролик стал вирусным в Сети и за сутки его посмотрели почти 2,5 миллиона пользователей.

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