Видео с поющей девушкой, которая думала, что она одна в вагоне, стало вирусным
14 марта 2018 г., 16:46
Пользователь "Твиттера" Адам Броуд выложил видеоролик своей подруги Стиви, которая поздним вечером ехала в пустом вагоне метро и решила громко спеть, снимая себя на камеру.
Находясь в эйфории, Стиви думала, что находится в поезде совсем одна. Спустя 40 секунд она поняла, что глубоко ошиблась, ведь на угловом сиденье сидел сонный пассажир. Осознав это, Стиви начала смеяться и выбежала из вагона. Всё это время она продолжала снимать ситуацию на камеру и в конце пожелала незнакомцу хорошего дня, пишет Life.ru.
Ролик стал вирусным в Сети и за сутки его посмотрели почти 2,5 миллиона пользователей.
Please enjoy this fantastic video of my friend Stevie. It's one of my favorite things ever pic.twitter.com/gTDaioUtOR— Abam (@AdamBroud) 12 марта 2018 г.