Видео с поющей девушкой, которая думала, что она одна в вагоне, стало вирусным

Находясь в эйфории, Стиви думала, что находится в поезде совсем одна. Спустя 40 секунд она поняла, что глубоко ошиблась, ведь на угловом сиденье сидел сонный пассажир. Осознав это, Стиви начала смеяться и выбежала из вагона. Всё это время она продолжала снимать ситуацию на камеру и в конце пожелала незнакомцу хорошего дня, пишет Life.ru.