Вот почему вы будете невероятно счастливы, если заключите брак с Рыбами!

Да, Рыбы такие.
Они творческие и страстные
Рыбы всегда теряются в собственных мыслях, но в отношениях это большое преимущество. Они часто фантазируют о вас, совместном будущем с вами. Они быстро увлекаются, ныряют с головой в чувства и строят любящую и крепкую связь, пишет Cluber.com.ua.
Они не боятся быть уязвимыми
Рыбы бесстрашны, когда речь заходит о том, чтобы открыться и вручить вам свое сердце. Они не боятся показать себя настоящих, охотно делятся секретами, говорят о наболевшем и выстраивают с вами особый уровень интимности.
Они живут в гармонии со своими эмоциями
Рыбами управляют эмоции. Они в полной мере переживают каждое чувство, будь то гнев, печаль, неуверенность, любовь. Они не боятся показать свою темную сторону натуры, с готовностью примут ваши недостатки и будут избегать недосказанности.
Они — эмпаты
Рыбы позаботятся о том, чтобы вы были счастливы, любимы и довольны отношениями. Они разделят ваши переживания, подставят свое плечо для поддержки, когда вы переживаете не лучшие времена. Они ощущают вашу боль как свою.
Они ставят вас в приоритет
Рыбы бескорыстны. Хорошие и здоровые отношения для Рыб подразумевают неразрывную эмоциональную связь с партнером и его счастье. Они не считают, сколько и чего сделали для вас; они любят, ничего не ожидая взамен.
Они яркие и позитивные
Рыбы видят стакан наполовину полным; от них исходят особые вибрации, которые передаются всему, с чем или кем они имеют дело. Когда вы находитесь рядом с ними, они наполняют вашу жизнь любовью и радостью.
Они знают, как любить
Люди, которые вступают в брак с Рыбами, становятся счастливее, потому что, прежде всего, их партнеры знают, как любить, отдавать, выбрать «своего» человека. Рыбы не боятся влюбляться, отдавать свое сердце, сражаться за любимого человека. Их связь с вами глубока и незыблема.