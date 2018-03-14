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Вот почему вы будете невероятно счастливы, если заключите брак с Рыбами!

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Любовь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Да, Рыбы такие.

Они творческие и страстные

Рыбы всегда теряются в собственных мыслях, но в отношениях это большое преимущество. Они часто фантазируют о вас, совместном будущем с вами. Они быстро увлекаются, ныряют с головой в чувства и строят любящую и крепкую связь, пишет Cluber.com.ua.

Они не боятся быть уязвимыми

Рыбы бесстрашны, когда речь заходит о том, чтобы открыться и вручить вам свое сердце. Они не боятся показать себя настоящих, охотно делятся секретами, говорят о наболевшем и выстраивают с вами особый уровень интимности.

Они живут в гармонии со своими эмоциями

Рыбами управляют эмоции. Они в полной мере переживают каждое чувство, будь то гнев, печаль, неуверенность, любовь. Они не боятся показать свою темную сторону натуры, с готовностью примут ваши недостатки и будут избегать недосказанности.

Они — эмпаты

Рыбы позаботятся о том, чтобы вы были счастливы, любимы и довольны отношениями. Они разделят ваши переживания, подставят свое плечо для поддержки, когда вы переживаете не лучшие времена. Они ощущают вашу боль как свою.

Они ставят вас в приоритет

Рыбы бескорыстны. Хорошие и здоровые отношения для Рыб подразумевают неразрывную эмоциональную связь с партнером и его счастье. Они не считают, сколько и чего сделали для вас; они любят, ничего не ожидая взамен.

Они яркие и позитивные

Рыбы видят стакан наполовину полным; от них исходят особые вибрации, которые передаются всему, с чем или кем они имеют дело. Когда вы находитесь рядом с ними, они наполняют вашу жизнь любовью и радостью.

Они знают, как любить

Люди, которые вступают в брак с Рыбами, становятся счастливее, потому что, прежде всего, их партнеры знают, как любить, отдавать, выбрать «своего» человека. Рыбы не боятся влюбляться, отдавать свое сердце, сражаться за любимого человека. Их связь с вами глубока и незыблема.

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