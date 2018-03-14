среда, 14 марта 2018 г.
«Олег Табаков скончался, когда открыто поддержал политику Кремля и президента России Владимира Путина» Сергей Талк
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Вдова и дети делят многомиллионное наследство Табакова

Вдова и дети делят многомиллионное наследство Табакова

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Олег Табаков.

ФОТО: Klimentyev Mikhail/ITAR-TASS

15 марта Москва простится с Олегом Табаковым. А потом вдове актера Марине Зудиной, его сыновьям Антону и Павлу, а также дочерям Александре и Марии предстоит поделить наследство. Dni.Ru выяснили, чем владел артист.

Министерство культуры ежегодно обнародует данные о среднемесячных зарплатах звезд, которые "рулят" подведомственными учреждениями. В 2015 году, например, сообщалось, что Олег Табаков заработал 48,297 миллиона рублей (около 705 тыс. евро). А в 2017 он занял вторую строчку рейтинга среди всех российских худруков и первую – среди столичных.

Только на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности) в последнее время актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц (13 750 евро). Плюс "Табакерка", плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая надбавку за звание народного артиста СССР... Говорят, Табаков получал около двух миллионов рублей ежемесячно.

На эти деньги он мог позволить себе определенный уровень благосостояния. У Олега Павловича были три квартиры в Москве (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра), а Зудиной принадлежали две (239,6 и 42 квадратных метра) По словам риелторов, оценочная стоимость собственности самого Табакова может превышать 200 миллионов рублей.

Кроме того, у артиста был великолепный загородный дом с пятью террасами на разных уровнях, который строили не один год. Он находится в живописном месте рядом с рекой Истрой в поселке Кино. Участок в два гектара расположен неподалеку от водоема, за что и был выбран Табаковым. Там его семья проводила выходные и оставалась на лето, когда в театре завершался сезон.

На первом этаже – огромная гостиная, где установлена антикварная мягкая мебель в красно-золотом цвете и камин с цветочной мозаикой. Вся мебель в доме представляет собой подлинные произведения искусства. Началось все со стульев из карельской березы, а потом кто-то из друзей подарил обеденный гарнитур в стиле ампир. Так и пошло... Теперь собранию антиквариата в загородном доме мэтра может позавидовать иной музей. 

"Такой особняк смог позволить себе только к старости. Я законопослушный гражданин – всегда зарабатывал честно, исправно платил налоги. Моя должность в МХТ обязывает заботиться об огромном количестве людей, и я чувствую эту ответственность", – подчеркивал Табаков. Ориентировочная стоимость особняка без мебели – 400 миллионов рублей.

Имелись у артиста и финансовые накопления. После банкротства банка "Клиентский" выяснилось, что на его счетах было 677 миллионов рублей, которые похитили мошенники. Были это личные средства Табакова или деньги театра – следствие не сообщает.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ