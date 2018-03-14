Русская актриса Екатерина Новоселова, похоже, играет только в пикантных эстонских сериалах и фильмах. Мы привыкли ее видеть на телеэкранах и на сцене театра, но широкую известность красотке принесла роль в нашумевшем эстонском сериале «Шлюхи». О личной жизни Екатерины мы ничего не знаем.