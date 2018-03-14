Незадолго до смерти Стивен Хокинг предупредил человечество о глобальной катастрофе

Спастись от катастрофы, по его мнению, можно лишь найдя пригодную для жизни планету. Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет, заявил Хокинг на саммите Tencent WE в Пекине.

По видеосвязи он призвал инвесторов поддержать его проект Breakthrough Starshot, предполагающий путешествие к Альфе Центавра — ближайшей к Солнечной системе звезде. Ученый полагает, что вокруг нее может вращаться пригодная для жизни планета.

Летательный аппарат проекта Breakthrough Starshot на скорости света сможет достичь звезды всего за двадцать лет, заявил физик.