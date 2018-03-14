Ужас! Мать не позволила усыпить змею, которая убила ее сына

Сперва друзья и близкие Дэна не могли поверить, что мужчина стал жертвой собственного увлечения — он с детства обожал змей и умел с ними обращаться. Но судебно-медицинская экспертиза подтвердила первоначальную версию следствия: Даниэля убил именно Тини. Впрочем, змея не проявляла агрессии к мужчине — вероятнее всего, он сам обернул питона вокруг тела, и у того сработал инстинкт, пишет Life.ru.

По законам Великобритании семья погибшего мужчины могла настаивать на усыплении питона. Тем не менее Барбара, мать Даниэля, отказалась убивать животное. Женщина объяснила, что её сын никогда бы не обвинил змею в собственной смерти.

"Дэн не хотел бы, чтобы мы усыпили Тини. Зная его, я могу утверждать, что он обвинил бы в случившемся себя, а не животное, которое он любил", - сказала Барбара.