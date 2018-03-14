Скончался известный российский актер, звезда сериала «Универ»

Актера запомнили по ролям второго плана во многих фильмах и сериалах. Последней его последней работой стала роль Олега Барона в фильме «Требуется вождь».

О причинах смерти мужчины ничего не было известно, близкие Графа никак не комментировали случившееся. Мать актера все же рассказала, что около полутора лет Олег боролся с онкологией, передает Dni.ru со ссылкой на Teleprogramma.pro.

Многие друзья и коллеги даже не подозревали, что артист страдает столь страшным заболеванием. К сожалению, вылечиться ему так и не удалось. Похороны актера состоятся 14 марта, на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье.

Олег Граф не дожил до своего пятидесятилетия буквально полгода. В 1991 году он окончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. Однако из-за развала СССР, тяжелого экономического и политического положения в стране, из актерской профессии Олег был вынужден уйти.

В 2004 году Олег Граф, окончив Московский государственный университет сервиса, получил новую специальность психолога. Однако сильное стремление к творческой реализации победила: в 2013 году Олег вернулся в актерскую профессию, поступив в Московский государственный университет культуры и искусств (институт дополнительного профессионального образования) в мастерскую Виктора Тимофеевича Сурикова, где учился на режиссера театра.