Перед «Евровидением» в Таллинн: к нам едет ALEKSEEV!

Из метро - на самолеты и гастроли в разные страны Европы и мира, из вокального шоу «Голос страны» - на сцены перед многотысячной публикой, из фронтмена студенческой группы - в музыкального кумира современности.

Триумфатор в номинации «Открытие года» по версии Первой музыкальной премии YUNA, в номинации «Прорыв года» престижной музыкальной премии M1 Music Awards. Обладатель больше 20-ти знаковых музыкальных наград! Всего за два года на сцене ALEKSEEV сумел создать собственное музыкальное пространство, отличное от всего существующего ранее, и покорить сердца сотен тысяч слушателей. Первый сингл артиста «Пьяное солнце» стал беспрецедентным хитом и обрел статус платинового - 100 000 тысяч скачиваний песни на iTunes! ALEKSEEV стал первым украинским исполнителем, песня которого 8 недель подряд лидировала в iTunes Украины, России, Казахстана. «Пьяное солнце» - первая русскоязычная песня, попавшая в «Тор-100» мирового чарта Shazam по итогам недели. «Снов осколки», «Океанами стали», «Чувствую душой», «Навсегда» - все синглы и клипы ALEKSEEV неизбежно поселяются в эфирах национальных радиостанций и телеканалов и находят отклик в сердцах сотен тысяч слушателей разных возрастов!

В мае 2018 года ALEKSEEV представит Беларусь на международном конкурсе «Евровидение» в Португалии со своим хитом «Forever». В финале Национального отбора в Минске исполнитель набрал максимальное количество баллов от жюри и победил в зрительном голосовании, покорив своим номером. В постановке артиста впервые в мире была использована технология гибкого экрана. Голос, способный перевернуть сознание и вернуть веру в себя, уникальная манера исполнения, абсолютно иное звучание. ALEKSEEV является тем артистом, чье творчество подчинено высокой идее - с помощью голоса открывать в людях самые чистые порывы.