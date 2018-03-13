17 ярких цитат Олега Табакова, которые стоит всем нам помнить

Как сообщает Эхо Москвы, 12 марта скончался актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР — Олег Табаков. В его фильмографии более 150 ролей, сыгранных с середины 50-х, когда он, студент Школы-студии МХАТ, впервые попал в кино. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократным лауреатом Государственных премий и художественным руководителем сразу двух популярных театров — МХТ и «Табакерки», пишет Cluber.com.ua.