Как легко и просто победить головную боль, если нет таблеток или они не помогают?

Первый метод самый простой: защемить мясистую ткань между указательным и большим пальцами, пишет Dvorec.ru со ссылкой на podrujka.com. Сделать это несколько раз, головная боль уходит.

Очень хорошо помогает массаж головы и шеи. Но при этом, пишет podrujka.com, надо делать глубокие вдохи, приподнимая плечи к ушам, задержать дыхание на 5-10 секунд и выдохнуть, приведя плечи в нормальное положение.

Вытягивать голову медленно в разные стороны, вытягивая мышцы шеи.

Человеческое тело нуждается в постоянной физической нагрузке. Ведь, катаясь на лыжах, человек вроде отдыхает, но одновременно выполняет много физических движений. Поначалу кажется очень трудных движений, но потом с каждым разом становится все легче и легче.

Очень важно употреблять достаточное количество воды, но не слишком. От чрезмерного употребления возникают свои осложнения. Головная боль часто бывает в результате обезвоживания, что пагубно влияет на все жизненно-важные функции.

Мятный чай может успокоить вас и облегчить боль.