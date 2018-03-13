Ирину Аллегрову резко раскритиковали за фанерное исполнение

По словам людей, которые пришли на концерт Аллегровой, она не спела ни одну песню сама. Многие также ожидали, что она исполнит такие свои хиты как «Императрица» и «Угонщица», но Ирина спела совершенно незнакомые никому композиции. Со второй половины выступления Ирины Аллегровой люди просто вставали и уходили. Но все же нашлись и те, кому понравился концерт знаменитой певицы, пишет 7d.org.ua.