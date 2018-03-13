вторник, 13 марта 2018 г.
Поклонник предъявил претензии не приехавшему в Таллинн Криду Репортаж из CatHouse
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Ирину Аллегрову резко раскритиковали за фанерное исполнение

Ирину Аллегрову резко раскритиковали за фанерное исполнение

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ирина Аллегрова

ФОТО: Scanpix

В минувшее воскресенье известная певица Ирина Аллегрова дала концерт в Санкт-Петербурге. Общественность подвергла резкой критике выступление артистки. 

По словам людей, которые пришли на концерт Аллегровой, она не спела ни одну песню сама. Многие также ожидали, что она исполнит такие свои хиты как «Императрица» и «Угонщица», но Ирина спела совершенно незнакомые никому композиции. Со второй половины выступления Ирины Аллегровой люди просто вставали и уходили. Но все же нашлись и те, кому понравился концерт знаменитой певицы, пишет 7d.org.ua.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ