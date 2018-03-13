Шок! В Сети появилось интервью мужчины, который поставлял проституток мужу Ксении Бородиной
13 марта 2018 г., 11:11
Один знакомый знаменитой Насти Рыбки нечаянно, а может быть, и намеренно сдал мужа Ксении Бородиной.
Как выяснилось, Курбан Омаров любит развлекаться с девочками. Вот что о нем рассказали: «Буквально месяц назад Рыбка обращалась ко мне и спрашивала, есть ли для нее клиенты. Я предложил ее одному. Он был готов заплатить тысячу долларов. Триста из них вычитались как комиссионные за организацию встречи. Но потом клиент передумал. Сказал, что у нее какая-то потасканная рожа. И я подогнал ему девушку, с которой развлекался муж Ксении Бородиной», пишет 7d.org.ua.