В какой стране живут самые худшие отцы на планете

Самые плохие отцы живут в Великобритании, пишет Mport.ua.

Механика процесса исследования оказалась слишком закрученной. Разбирать ее и раскладывать по полочкам — дело кропотливое и страшно неблагодарное. Посему сразу перейдем к самому главному — в результату. Итак, итог:

среднестатистический британец с малышом проводит всего 24 минуты на каждый час, проведенный матерью с ребенком.

Лучшие отцы

Британцам стоит поучиться у португальцев — те на час времени с ребенком проводят рекордные 39 минут. За что, кстати, и признаны лучшими отцами на планете. Рядом с ними — Швеция, Франция, Италия и Новая Зеландия. Тамошние папаши времени своим отпрыскам уделяют на равных с мамами.

Плохи в одном, хороши в другом

Британцы, с горя выпив годовой запас виски, проспавшись, опохмелившись и придя в чувства, решили оправдаться. И придумали-провели новое исследование-качественную отговорку. Мол, зато они женам больше помогают по хозяйству, а именно:

тратят 34 минуты на уход за домом и приготовление еды на каждый час, потраченный на аналогичные цели женщинами.

Лидерами в этом рейтинге стали датчане — 44 мужские минуты на каждый женский час.

Еще один интересный факт

В финале поведаем тебе еще одну тайну о королевстве. Великобритания занимает одно из последних мест по разнице в оплате труда мужчин и женщин:

тамошний слабый пол в среднем в год получает всего на 17,4% меньше.