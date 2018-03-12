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Давайте возбуждаться вместе: самая свежая и головокружительная фотосессия Кейт Аптон

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Кейт Аптон

ФОТО: Vida Press

25-летняя очаровательная блондинка продолжает радовать нас своими эротическими фото, пишет Mport.ua.

Кейт Аптон

ФОТО: Vida Press

Кейт Аптон

ФОТО: Vida Press

Недавно сексуальная американская актриса и модель Кейт Аптон снималась в очередной фотосессии для Sports Illustrated Swimsuit. Во время сета произошел инцидент, который чуть не травмировал красотку. 

Так вот: недавно на официальном канале американского глянца в Instagram появились первые снимки с этой злосчастной фотосессии. Их тебе и спешим показать, уважаемый ты наш почитатель пышных форм. 

Дело было в Арубе (маленький нидерландский остров в Карибском море). Вместе со снимками для глянца блондинка щелкала снимки и для своего портфолио. Небольшой кусок того, что она там наснимала: 

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