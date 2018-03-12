Сергей Безруков впервые показал лицо подросшей дочки

12 марта 2018 г., 16:55
Российский актер Сергей Безруков в честь второй годовщины свадьбы с режиссером Анной Матисон выложил фото своих любимых женщин: жены и дочки. Маленькой Машеньке уже 1,5 года, и этот снимок стал первым, на котором можно разглядеть ее личико.
«Мои девочки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) МОИ САМЫЕ ДОРОГИЕ И ХОРРРРРОШИЕ!!!!!! Немного тепла вам всем в ленту) СПАСИБО за ПОЗДРАВЛЕНИЯ с годовщиной свадьбы!!!!!!!!!! Искренне ВАШИ БЕЗРУКОВЫ!)))» — подписал 44-летний актер.
Напомним, Безруков и Матисон поженились 11 марта 2016 года, когда 34-летняя режиссер уже была беременна. Летом у них родилась дочь.
Кстати, с появлением первого «официального» ребенка, актер начал выводить в свет и двух своих внебрачных детей.