Сергей Безруков впервые показал лицо подросшей дочки

Российский актер Сергей Безруков в честь второй годовщины свадьбы с режиссером Анной Матисон выложил фото своих любимых женщин: жены и дочки. Маленькой Машеньке уже 1,5 года, и этот снимок стал первым, на котором можно разглядеть ее личико.