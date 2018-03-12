Ученые объяснили, как селфи связаны с нарциссизмом и другими психическими заболеваниями

Авторы исследования рассмотрели связь селфи с тремя основными психическими заболеваниями, известными как «Темная Триада»: нарциссизм, психопатия и макиавеллизм, пишет Cluber.com.ua.

Их называют «темными», потому что они связаны с бессердечным и манипулятивным способом взаимодействия с окружающими, — говорит Гвендолин Сейдман, доктор философии.

Давайте узнаем, что такое «темная триада»:

Сначала стоит дать краткое описание каждому термину — макиавеллизм, нарциссизм и психопатия.

Макиавеллизм характеризуется тонкой или беспринципной хитростью, обманом, целесообразностью или нечестностью (например: он использовал макиавеллианскую тактику, чтобы продвигаться вперед).

Нарциссизм — чрезмерное увлечение собой, самолюбие. Синонимы: эгоцентризм, самодовольство, эгоизм.

Психопатия — психическое расстройство, при котором индивид проявляет аморальное и антиобщественное поведение, отсутствие способности любить или устанавливать значимые личные отношения, проявляет экстремальную эгоцентричность.

Исследователи провели онлайн-опрос среди американских мужчин в возрасте 18-40 лет. Опрос оценивал уровень их присутствия в социальных сетях и две важные формы визуальной самопрезентации: редактирование себя на фотографиях для соцсетей и частоту публикаций с селфи.

Дело в том, что именно само-объективация определена в исследовании, как «социально-культурные силы, которые способствуют сексуальной объективации людей, что делает их обезличенными».

Теория объективации утверждает, что, когда один человек подвергается оценке своей сексуальной привлекательности, то и другие будут приписывать большую ценность для себя, основываясь на внешнем виде.

Выборка исследования состояла из 800 мужчин в возрасте около 29 лет. Опрос состоял из 12 вопросов, в которых участники оценивали себя по шкале Ликерта с 5 пунктами (1 = сильно не согласен; 5 = сильно согласен).

Так, в опросе были разделы, которые помогали определить насколько участник опроса склонен к нарциссизму, макиавеллизму и другим психическим расстройствам.

Результаты исследования

После анализа и проверки ученые сделали следующие выводы:

Существует взаимосвязь между чертами «Тройной Триады» и само-объективацией, активным присутствием в социальных сетях.

Черты самообъективации и нарциссизма наиболее сильно связаны с количеством времени, потраченным на социальные сети.

Нарциссизм и психопатия тесно связаны с мужчинами, которые тратят много времени на соцсети.

Окончательный анализ, которые провели исследователи, включает следующее: «Люди, которые сами себя объективируют, проводят больше времени в социальных сетях, чем люди с низким уровнем само-объективации. Нарциссы тратят больше всех времени в соцсетях.