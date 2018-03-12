понедельник, 12 марта 2018 г.
- Спасибо, мои хорошие! Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Беллу Хадид застали за поцелуями с девушкой

Беллу Хадид застали за поцелуями с девушкой

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram/Instagram

21-летняя Белла Хадид и 27-летняя Стелла Максвелл известны, как близкие подруги и не раз были замечены вместе на разных вечеринках. Как передает издание The Sun, три года назад знаменитых моделей застали страстно целующимся на вечеринке журнала LOVE, пишет Сегодня.

"Они страстно целовались и было похоже, что им обеим это было по душе", – передает очевидец изданию.

Стелла Максвелл.

ФОТО: Birdie Thompson/SIPA/Birdie Thompson/SIPA

По словам источников, присутствующих на другом мероприятии в Лондоне "они буквально пожирали друг друга глазами".

Белла Хадид.

ФОТО: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/Starmax/PA Images

Известно, что британская модель Стелла Максвелл ранее встречалась с американской певицей Майли Сайрус, а с 2016 года она состоит в отношениях с американской актрисой Кристен Стюарт.

Что касается Беллы, то В начале 2015 года она начала встречаться с канадским певцом Эйбелем Тесфайе, известным как The Weeknd. В 2016 году они расстались.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ