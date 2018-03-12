Беллу Хадид застали за поцелуями с девушкой

21-летняя Белла Хадид и 27-летняя Стелла Максвелл известны, как близкие подруги и не раз были замечены вместе на разных вечеринках. Как передает издание The Sun, три года назад знаменитых моделей застали страстно целующимся на вечеринке журнала LOVE, пишет Сегодня.
"Они страстно целовались и было похоже, что им обеим это было по душе", – передает очевидец изданию.
По словам источников, присутствующих на другом мероприятии в Лондоне "они буквально пожирали друг друга глазами".
Известно, что британская модель Стелла Максвелл ранее встречалась с американской певицей Майли Сайрус, а с 2016 года она состоит в отношениях с американской актрисой Кристен Стюарт.
Что касается Беллы, то В начале 2015 года она начала встречаться с канадским певцом Эйбелем Тесфайе, известным как The Weeknd. В 2016 году они расстались.