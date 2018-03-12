Беллу Хадид застали за поцелуями с девушкой

"Они страстно целовались и было похоже, что им обеим это было по душе", – передает очевидец изданию.

Стелла Максвелл. ФОТО: Birdie Thompson/SIPA/Birdie Thompson/SIPA

По словам источников, присутствующих на другом мероприятии в Лондоне "они буквально пожирали друг друга глазами".

Белла Хадид. ФОТО: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/Starmax/PA Images

Известно, что британская модель Стелла Максвелл ранее встречалась с американской певицей Майли Сайрус, а с 2016 года она состоит в отношениях с американской актрисой Кристен Стюарт.