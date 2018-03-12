Горячие снимки! Маша Малиновская рассказала, что принимает запрещенные препараты, чтобы похудеть

Телеведущая Маша Малиновская стала главной героиней очередного выпуска программы "Секрет на миллион". Во время передачи она раскрыла подробности личной жизни.
Так, Малиновская вспомнила, что сделала аборт, когда была беременна от первого мужа. Произошло это из-за того, что избранник артистки хотел исключительно мальчика и требовал в срочном порядке узнать пол ребёнка. Однако настоящим потрясением для молодой женщины стала смерть бабушки, пишет Life.ru.
Завтра я врядли смогу смотреть новый выпуск программы "Секрет на миллион". Меня рвет на эмоциональные лоскуты даже при просмотре анонсов. Это интервью местами было похоже на настоящее "препарирование души". Не знаю что в итоге вошло в монтаж. Я, как и вы, видела только эти анонсы. Да, боюсь. Это было очень тяжело для меня и моих близких. Мамуль, папуль, я вас очень люблю!!! Вы стоически, с достоинством выдержали это испытание, я вам очень благодарна и очень вами горжусь!!! @leratv Ты даже не подруга, подруга это как то поверхносно и не выражает твою суть. Ты настоящий товарищ, мой добрый ангел! Спасибо тебе любимая за проффесионализм, терпение, деликатность, большое сердце и чистую душу. 💝💝💝💝💝💝
"Бабушка вышла в магазин и практически рядом с самим домом, в нескольких метрах от подъезда, её сбил грузовик. Это было просто ужасно, я едва справилась с произошедшим. А вот дедушка запил от горя и тоже вскоре умер. На фоне произошедшего у моей мамы случился инфаркт. Я была настолько шокирована происходящим, что легла в ту же клинику, где лечили маму. Только в психиатрическое отделение. Я понимала, что не справлюсь с происходящим сама, только с помощью профессионалов", — вспомнила телеведущая.
Малиновская поведала, что из-за постоянного стресса она сильно поправилась. По словам телеведущей, за последний год она набрала 12 килограммов. Общаясь с Лерой Кудрявцевой, она отметила, что готова пойти на кардинальные меры ради похудения.
"Я сейчас принимаю запрещённый препарат, но не тот, о котором ты подумала. Я заказала специальные тайские таблетки для похудения. Знаю, что это довольно опасно для здоровья, но готова пойти на риск. Я стресс всегда заедаю. Не могу отказаться от удовольствия попробовать что-то вкусное", — рассказала Малиновская.