Горячие снимки! Маша Малиновская рассказала, что принимает запрещенные препараты, чтобы похудеть

Так, Малиновская вспомнила, что сделала аборт, когда была беременна от первого мужа. Произошло это из-за того, что избранник артистки хотел исключительно мальчика и требовал в срочном порядке узнать пол ребёнка. Однако настоящим потрясением для молодой женщины стала смерть бабушки, пишет Life.ru.

"Бабушка вышла в магазин и практически рядом с самим домом, в нескольких метрах от подъезда, её сбил грузовик. Это было просто ужасно, я едва справилась с произошедшим. А вот дедушка запил от горя и тоже вскоре умер. На фоне произошедшего у моей мамы случился инфаркт. Я была настолько шокирована происходящим, что легла в ту же клинику, где лечили маму. Только в психиатрическое отделение. Я понимала, что не справлюсь с происходящим сама, только с помощью профессионалов", — вспомнила телеведущая.

Малиновская поведала, что из-за постоянного стресса она сильно поправилась. По словам телеведущей, за последний год она набрала 12 килограммов. Общаясь с Лерой Кудрявцевой, она отметила, что готова пойти на кардинальные меры ради похудения.