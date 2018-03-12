Живодеры! Знаки Louis Vuitton выжгли на коже живой змеи

Среди фанатов Ким оказалось множество ярых зоозащитников, которые стали угрожать ей, ведь, судя по всему, змея живая, а рисунки сделаны не краской...

«Это неправильно, и самое ужасное — она этого не понимает», «Сколько людей уже отметили здесь организацию "Людей за этичное обращение с животными"», - уверены пользователи Сети.

ФОТО: Instagram/Instagram

Однако большая часть подписчиков выразила сомнения в том, что Ким могла причинить змее вред. Другие, самые внимательные, нашли, что это совсем не руки Ким. По их мнению, американская икона стиля никогда бы не опубликовала фото с такими неухоженными ногтями.

ФОТО: Instagram/Instagram