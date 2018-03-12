Живодеры! Знаки Louis Vuitton выжгли на коже живой змеи

37-летняя популярная звезда ток-шоу "Семейство Кардашян" показала своим 108 млн подписчикам в Instagram змею, кожа которой украшена логотипами известного французского дома моды.
Среди фанатов Ким оказалось множество ярых зоозащитников, которые стали угрожать ей, ведь, судя по всему, змея живая, а рисунки сделаны не краской...
«Это неправильно, и самое ужасное — она этого не понимает», «Сколько людей уже отметили здесь организацию "Людей за этичное обращение с животными"», - уверены пользователи Сети.
Однако большая часть подписчиков выразила сомнения в том, что Ким могла причинить змее вред. Другие, самые внимательные, нашли, что это совсем не руки Ким. По их мнению, американская икона стиля никогда бы не опубликовала фото с такими неухоженными ногтями.
Симпатия Ким к французскому дому моды прослеживается через весь ее Instagram. Не так давно она даже публиковала фото мусорных ящиков с логотипом фирмы. Поклонники звезды были шокированы её выходкой. Некоторые пользователи поверили, что мусорные баки — действительно продукт дорогой марки Louis Vuitton.