Как после трагедии живут родители Дмитрия Хворостовского

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Дмитрий Хворостовский дебютировал на сцене Большого театра в июне 2016 года, когда выступал с концертом по случаю Дня защиты детей. А на декабрь того же года были намечены и спектакли с его участием. Но от роли Маркиза де Позы в постановке "Дон Карлос" ему пришлось в итоге отказаться – артист боролся с опухолью мозга и в это время проходил курс химиотерапии.

Незадолго до смерти он успел записать пластинку "Верди. Риголетто". С этой работой певец был номинирован на "Грэмми", но американцы решили не отдавать победу русскому артисту. Поэтому символично, что со сцены российского Большого этот диск был объявлен лучшим в номинации "Классический альбом года".

Получить награду за сына из Красноярска прилетели его родители – Людмила Петровна и Александр Степанович. Зал стоя аплодировал им, отдавая дань великому артисту и его семье. А со сцены звучало посвящение Дмитрию Хворостовскому – Ave Maria в исполнении блистательной корейской певицы Суми Йо. Зрители Большого плакали вместе с родителями Хворостовского – и это был самый трогательный фрагмент церемонии.

ФОТО: Vitaliy Belousov/Sputnik

Кстати, именно отцу Дмитрий был во многом обязан в профессиональном плане. Александр Степанович хорошо владел игрой на фортепиано, великолепно пел, коллекционировал записи оперных певцов. Свое увлечение он передал сыну, всерьез занявшись его музыкальным образованием.

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

За кулисами с Людмилой Петровной и Александром Степановичем много общалась оперная дива Анна Нетребко. Она была очень дружна с Хворостовским, поэтому его уход восприняла как личную драму. С прессой родители Хворостовского не беседовали. Они очень сдали после смерти сына и не любят шумихи вокруг себя.