понедельник, 12 марта 2018 г.
- Спасибо, мои хорошие! Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Горячее видео: голая Ольга Бузова залезла на крышу с кучей снега

Горячее видео: голая Ольга Бузова залезла на крышу с кучей снега

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Бузова.

ФОТО: Anton Denisov/RIA Novosti

Сегодня популярная ведущая и исполнительница Ольга Бузова разместила шокирующий ролик. 

Будучи без одежды, она позирует на крыше, полной снега. На видео, которое Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram, она в одних трусах позирует спиной к камере на крыше высотного здания, которая вся покрыта снегом. Откровенный ролик шокировал пользователей Сети. Одни заявили, что Ольга Бузова сошла с ума и подобной выходкой она подает ужасный пример молодежи, а другие раскритиковали ее фигуру, пишет 7d.org.ua.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ