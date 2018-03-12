Горячее видео: голая Ольга Бузова залезла на крышу с кучей снега

Будучи без одежды, она позирует на крыше, полной снега. На видео, которое Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram, она в одних трусах позирует спиной к камере на крыше высотного здания, которая вся покрыта снегом. Откровенный ролик шокировал пользователей Сети. Одни заявили, что Ольга Бузова сошла с ума и подобной выходкой она подает ужасный пример молодежи, а другие раскритиковали ее фигуру, пишет 7d.org.ua.