Какая красивая пара: появились первые кадры со свадьбы американца и эстонской спортсменки

12 марта 2018 г., 12:23
Эстонская легкоатлетка Грете Шадейко и футболист NFL Роберт Гриффин III официально стали мужем и женой 10 марта.
Свадьбу пара сыграла в Майами.
Напомним, что Грете и Роберт познакомились в январе 2016 года в социальных сетях и между ними сразу завязалось тесное общение. Тогда Роберт был женат, но в апреле он объявил о разводе и в сентябре 2016 брак был расторгнут и Роббин с Грете начали планировать свою свадьбу.
2 июля прошлого года пара объявила о помолвке, в тот же период у них родилась дочь Глория.
На свадьбе в числе гостей было множество знаменитых спортсменов, а также родственников молодоженов.
Кстати, список подарков, которые молодожены ожидали получить от гостей, они составили сами. Посмотреть списки можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ!