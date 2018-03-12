понедельник, 12 марта 2018 г.
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  • Какая красивая пара: появились первые кадры со свадьбы американца и эстонской спортсменки

Какая красивая пара: появились первые кадры со свадьбы американца и эстонской спортсменки Вот что подарили молодоженам!

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ФОТО: Instagram/ Grete Šadeiko

Эстонская легкоатлетка Грете Шадейко и футболист NFL Роберт Гриффин III официально стали мужем и женой 10 марта.

Свадьбу пара сыграла в Майами.

Напомним, что Грете и Роберт познакомились в январе 2016 года в социальных сетях и между ними сразу завязалось тесное общение. Тогда Роберт был женат, но в апреле он объявил о разводе и в сентябре 2016 брак был расторгнут и Роббин с Грете начали планировать свою свадьбу.

2 июля прошлого года пара объявила о помолвке, в тот же период у них родилась дочь Глория.

На свадьбе в числе гостей было множество знаменитых спортсменов, а также родственников молодоженов.

Кстати, список подарков, которые молодожены ожидали получить от гостей, они составили сами. Посмотреть списки можно ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ!

A post shared by Dante Newberg (@redsoxdante) on

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