Какая красивая пара: появились первые кадры со свадьбы американца и эстонской спортсменки

Напомним, что Грете и Роберт познакомились в январе 2016 года в социальных сетях и между ними сразу завязалось тесное общение. Тогда Роберт был женат, но в апреле он объявил о разводе и в сентябре 2016 брак был расторгнут и Роббин с Грете начали планировать свою свадьбу.