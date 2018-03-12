Тысячи голых бразильцев устроили марафон, чтобы показать водителям что-то важное!

В одном из крупнейших городов Бразилии в субботу вечером состоялся Всемирный голый велопробег, в котором приняли участие сотни людей, пишет Lifter со ссылкой на Daily Mail.
Они вышли на улицы Сан-Паулу в обнаженном виде, чтобы привлечь внимание властей к проблеме безопасности велосипедистов на дорогах.
В 2017 году в результате ДТП в Сан-Паулу погибли 37 велосипедистов, что на 23% больше, чем годом ранее.
Данные министерства здравоохранения страны показывают, что в период с 2010 по 2015 год жертвами ДТП стали 8 496 велосипедистов.
Согласно отчету аналитической компании INRIX в рейтинге самых загруженных в мире городов Сан-Паулу занял четвертое место.
Одни участники акции разделись полностью, другие частично, третьи нанесли краской символы и лозунги на свои тела.
Обнаженный вид велосипедистов должен был подчеркнуть их беззащитность перед безрассудными водителями.
Водители в большинстве случаев неуважительно относятся к велосипедистам, не замечая этих участников дорожного движения.
Участники акции решили обратить на себя внимание водителей, обнажив тела и расписав их призывами "Уважай мой велосипед" и "Ваша спешка стоит жизни".
Велосипедисты обнажились также для того, чтобы выразить свое отношение к проблемам загрязнения окружающейся среды.
Мероприятие было организовано в рамках World Naked Bike Ride.
Еще одним требованием было повышение качества дорог, ведь в Бразилии отсутствуют велосипедные полосы движения.
Дорожное движение в Сан-Пауло считается одним из самых опасных для тех, кто предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте.
Такой внешний вид, по мнению участников акции, позволяет привлечь к проблеме больше внимания общественности.