Тысячи голых бразильцев устроили марафон, чтобы показать водителям что-то важное!

Они вышли на улицы Сан-Паулу в обнаженном виде, чтобы привлечь внимание властей к проблеме безопасности велосипедистов на дорогах.

В 2017 году в результате ДТП в Сан-Паулу погибли 37 велосипедистов, что на 23% больше, чем годом ранее.

ФОТО: NELSON ALMEIDA/AFP/Scanpix

Данные министерства здравоохранения страны показывают, что в период с 2010 по 2015 год жертвами ДТП стали 8 496 велосипедистов.

Согласно отчету аналитической компании INRIX в рейтинге самых загруженных в мире городов Сан-Паулу занял четвертое место.

ФОТО: NELSON ALMEIDA/AFP/Scanpix

Одни участники акции разделись полностью, другие частично, третьи нанесли краской символы и лозунги на свои тела.

Обнаженный вид велосипедистов должен был подчеркнуть их беззащитность перед безрассудными водителями.

ФОТО: NELSON ALMEIDA/AFP/Scanpix

Водители в большинстве случаев неуважительно относятся к велосипедистам, не замечая этих участников дорожного движения.

Участники акции решили обратить на себя внимание водителей, обнажив тела и расписав их призывами "Уважай мой велосипед" и "Ваша спешка стоит жизни".

ФОТО: NELSON ALMEIDA/AFP/Scanpix

Велосипедисты обнажились также для того, чтобы выразить свое отношение к проблемам загрязнения окружающейся среды.

Мероприятие было организовано в рамках World Naked Bike Ride.

Еще одним требованием было повышение качества дорог, ведь в Бразилии отсутствуют велосипедные полосы движения.

ФОТО: NELSON ALMEIDA/AFP/Scanpix

Дорожное движение в Сан-Пауло считается одним из самых опасных для тех, кто предпочитает передвигаться на двухколесном транспорте.