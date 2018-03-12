Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы на «Евровидении»

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался относительно участия в "Евровидении» Юлии Самойловой. Он отметил, что в этом году состав участников песенного конкурса невероятно силен.

"У белорусов очень хорош Alekseev, украинцы посылают давно заждавшегося своего шанса Melovin, от Норвегии снова едет Александр Рыбак, а букмекеры и вовсе отдают сейчас победу эстонке Элине Нечаевой. И все же я уверен, что в этой компании Юлия не затеряется и себя покажет!" – высказал уверенность Манукян.