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Потом и кровью: Самойловой прочат большие проблемы на «Евровидении»

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Юлия Самойлова.

ФОТО: Maria Antipina/Maria Antipina/TASS

Страны-участницы выдвинули серьезных артистов в борьбе за главный приз «Евровидения», пишет Дни.ру.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался относительно участия в "Евровидении» Юлии Самойловой. Он отметил, что в этом году состав участников песенного конкурса невероятно силен.

"У белорусов очень хорош Alekseev, украинцы посылают давно заждавшегося своего шанса Melovin, от Норвегии снова едет Александр Рыбак, а букмекеры и вовсе отдают сейчас победу эстонке Элине Нечаевой. И все же я уверен, что в этой компании Юлия не затеряется и себя покажет!" – высказал уверенность Манукян.

А накануне, 11 марта, был представлен клип на песню Юлии Самойловой, с которой та выступит на конкурсе. Композиция называется I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Реакция зрителей на песню и клип оказалась неоднозначной. Так, продюсер Иосиф Пригожин, как отметил Манукян, использовал слово "ватненько". 

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