понедельник, 12 марта 2018 г.
"Люди, замечайте, когда вы счастливы!" житель Таллинна обратился к учительнице с огромного баннера
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Доказано: названы продукты, от которых худеют все

Доказано: названы продукты, от которых худеют все

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Зеленый чай.

ФОТО: Scanpix

Ученые рассказали о продуктах, помогающих худеть. В составленный ими перечень вошло много фруктов и молочные изделия. По словам специалистов, в процессе усвоения этих продуктов в организме человека активизируется жировой метаболизм.

В частности, одним из наиболее действенных в этом плане признан грейпфрут. Его ежедневное употребление в объеме 250 граммов дает возможность избавиться от двух килограммов лишнего веса, отметили специалисты, передает Сегодня.

Помимо этого, худеть хорошо помогает зеленый чай – четыре чашки напитка в день. Приправленная перцем острая еда содержит компоненты, которые плавят жир в теле человека.

Другая полезная в деле похудения специя – это корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, что не дает жировой ткани активно скапливаться, и в то же время защищает от вспышек аппетита. Позволяет стать стройнее и употребление яблочного уксуса, который обладает способностями дробить липиды (жировые клетки), ускорять вывод токсинов и купировать тягу к сладкому.

В перечень лучших "продуктов стройности" ученые внесли маложирные молочные продукты, белковую еду, которая замедляет процесс усвоения калорий, и морепродукты, содержащие йод, усиливающий распад жиров.

Великолепным способом избавиться от надоевшего жира эксперты назвали питье чистой воды.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ