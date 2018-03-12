Доказано: названы продукты, от которых худеют все

В частности, одним из наиболее действенных в этом плане признан грейпфрут. Его ежедневное употребление в объеме 250 граммов дает возможность избавиться от двух килограммов лишнего веса, отметили специалисты, передает Сегодня.

Помимо этого, худеть хорошо помогает зеленый чай – четыре чашки напитка в день. Приправленная перцем острая еда содержит компоненты, которые плавят жир в теле человека.

Другая полезная в деле похудения специя – это корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, что не дает жировой ткани активно скапливаться, и в то же время защищает от вспышек аппетита. Позволяет стать стройнее и употребление яблочного уксуса, который обладает способностями дробить липиды (жировые клетки), ускорять вывод токсинов и купировать тягу к сладкому.

В перечень лучших "продуктов стройности" ученые внесли маложирные молочные продукты, белковую еду, которая замедляет процесс усвоения калорий, и морепродукты, содержащие йод, усиливающий распад жиров.