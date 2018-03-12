СМИ: Жертвами крушения в Иране стали дочь главы турецкого холдинга и ее подруги

На борту разбившегося в Иране самолёта находились дочка главы крупного турецкого холдинга Хюсейна Башарана и семь её подруг. Об этом сообщает агентство DHA, пишет Лайф.

На фотографиях девушки в социальной сети "Инстаграм" видно, что она отдыхала в ОАЭ вместе со своими подругами. В профиле также содержатся фотографии девушки непосредственно в самом воздушном судне.

A post shared by Mina Başaran (@minabasaran) on Mar 8, 2018 at 4:04am PST