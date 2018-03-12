СМИ: Жертвами крушения в Иране стали дочь главы турецкого холдинга и ее подруги
12 марта 2018 г., 0:46
На фотографиях девушки в её "инстаграме" видно, что она вместе со своими друзьями отдыхала в ОАЭ.
На борту разбившегося в Иране самолёта находились дочка главы крупного турецкого холдинга Хюсейна Башарана и семь её подруг. Об этом сообщает агентство DHA, пишет Лайф.
На фотографиях девушки в социальной сети "Инстаграм" видно, что она отдыхала в ОАЭ вместе со своими подругами. В профиле также содержатся фотографии девушки непосредственно в самом воздушном судне.
Ранее сообщалось, что при крушении самолёта погибло как минимум 11 человек.