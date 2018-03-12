понедельник, 12 марта 2018 г.
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СМИ: Жертвами крушения в Иране стали дочь главы турецкого холдинга и ее подруги

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ФОТО: Скриншот с Instagram

На фотографиях девушки в её "инстаграме" видно, что она вместе со своими друзьями отдыхала в ОАЭ.

На борту разбившегося в Иране самолёта находились дочка главы крупного турецкого холдинга Хюсейна Башарана и семь её подруг. Об этом сообщает агентство DHA, пишет Лайф.

На фотографиях девушки в социальной сети "Инстаграм" видно, что она отдыхала в ОАЭ вместе со своими подругами. В профиле также содержатся фотографии девушки непосредственно в самом воздушном судне.

 

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Ранее сообщалось, что при крушении самолёта погибло как минимум 11 человек.

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