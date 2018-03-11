Смотри и слушай: Юлия Самойлова представила песню и клип для «Евровидения-2018»

«Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания, –говорит певица. – Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем».
Глава российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта: «У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда – наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!» - сообщает Первый канал.
Над новой песней для Юли работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн (с Леонидом Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении – песни Дины Гариповой и Полины Гагариной).
Леонид Гуткин: «Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ «замка из песка», который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле – крепок как скала».
Официальное видео на песню снял режиссер Алексей Голубев, который будет и постановщиком конкурсного номера Юлии Самойловой в Лиссабоне (в 2015 он же был режиссером музыкального клипа и номера Полины Гагариной на Евровидении в Вене). Детали выступления Юлии пока держатся в секрете, но общую идею Алексей выразил так: «Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное – веры».