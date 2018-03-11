Смотри и слушай: Юлия Самойлова представила песню и клип для «Евровидения-2018»

Глава российской делегации на конкурсе и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта: «У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, исполненный смысла и очень красивый номер. И как всегда – наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!» - сообщает Первый канал.

Над новой песней для Юли работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад – Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн (с Леонидом Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении – песни Дины Гариповой и Полины Гагариной).

Леонид Гуткин: «Это очень личная песня. Она о силе духа Юлии, вдохновившей столь многих. В песне есть образ «замка из песка», который хрупок лишь на первый взгляд, а на деле – крепок как скала».