воскресенье, 11 марта 2018 г.
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Как выглядит любовь: эстонская спортсменка вышла замуж за американца Шикарное платье!

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ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Грете Шадейко и Роберт Гриффин III официально стали мужем и женой. Несмотря на то, что профессиональные фотографии с торжества еще не опубликованы, друзья пары активно делятся в Сети снимками с невестой.

ФОТО: Instagram/ Grete Šadeiko

 

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Напомним, эстонская легкоатлетка Грете Шадейко уже несколько лет проживает в США. Ее избранник – 28-летний Роберт Гриффин III – тоже профессиональный спортсмен, игрок в американский футбол.

Полгода назад влюбленные впервые стали родителями – у пары родилась дочь Глория.

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