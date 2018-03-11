Как выглядит любовь: эстонская спортсменка вышла замуж за американца Шикарное платье!
11 марта 2018 г., 14:41
Грете Шадейко и Роберт Гриффин III официально стали мужем и женой. Несмотря на то, что профессиональные фотографии с торжества еще не опубликованы, друзья пары активно делятся в Сети снимками с невестой.
Напомним, эстонская легкоатлетка Грете Шадейко уже несколько лет проживает в США. Ее избранник – 28-летний Роберт Гриффин III – тоже профессиональный спортсмен, игрок в американский футбол.
Полгода назад влюбленные впервые стали родителями – у пары родилась дочь Глория.