Муж подверг опасности беременную Пересильд

О романе режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд слухи пошли сразу, как только они встретились на площадке фильма «Край». Это было почти девять лет назад. Тогда после съемок молодая артистка родила дочь Анну, имя отца которой держала в секрете от общественности долгие годы.
Только в 2017 Пересильд открыто заявила сама, что обе и девочки (вторая дочь Мария появилась на свет в 2012-м) от режиссера Алексея Учителя. Позже и он прокомментировал не отношения, не роман, а свое отцовство: Алексей Ефимович рассказал, какими растут его дочери, как их воспитывает Юля, пишет СтарХит.
В новом документальном фильме Первого канала «Юлия Пересильд. О странностях любви» режиссер, вспоминая съемки фильма «Край» сделал неожиданное признание – работа над этой картиной была опасна для жизни Пересильд, ведь она снималась в сложнейших сценах, будучи уже глубоко беременной. Например, бегала с экранным ребенком на руках «под пулями» тогда, как была в интересном положении уже шесть месяцев.
«Мы снимали пробег – Юля с ребенком на руках бежит сквозь дым и разрывы снарядов. Сложная сцена. Но мало кто знал, что при этом, по-моему, это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно! Еще в одном из дублей она упала…» - рассказал Алексей Учитель.
Учитель поведал эту историю, рассуждая о сильном характере артистки Пересильд. Мол, она потом встала и побежала снова, не хотела останавливать съемки в важной для себя картине. А Юля, говоря об отце своих детей, отметила, каким требовательным, суровым и порой откровенно безжалостным может быть Алексей Учитель.
«Он суровый режиссер. Нет невозможного, все возможно. Володя Машков на съемках в реке ушел под воду, бревном его задело. Каскадеры его вытащили, и это не шутка была, он по-настоящему мог утонуть. Машков вылез на берег, и я вижу, что он в ужасе. А потом слышу, как Учитель кричит: «Следующий дубль!». Ну, вот такой безжалостный», - сказала Пересильд.
Учитель и Пересильд впервые вышли в свет вместе в прошлом году. У режиссера также есть еще дети от брака с продюсером Кирой Саксаганской, сыновья Андрей и Илья, уже взрослые люди: одному - 40 лет, второму - 25.
О Пересильд и Учителе много судачили, но больше всего общественность интересовал просто вопрос, как и почему молодая красивая актриса полюбила режиссера вдвое старше себя. Юля не нашлась, что сказать. «Не знаю, не могу ответить, потому что отвечая, надо как будто все подвергать логике. Мне кажется, есть вещи, которые логике не подвержены. Потому что, если по логике, то надо было все сделать наоборот», - призналась она сейчас.