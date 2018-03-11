Муж подверг опасности беременную Пересильд

Только в 2017 Пересильд открыто заявила сама, что обе и девочки (вторая дочь Мария появилась на свет в 2012-м) от режиссера Алексея Учителя. Позже и он прокомментировал не отношения, не роман, а свое отцовство: Алексей Ефимович рассказал, какими растут его дочери, как их воспитывает Юля, пишет СтарХит.

В новом документальном фильме Первого канала «Юлия Пересильд. О странностях любви» режиссер, вспоминая съемки фильма «Край» сделал неожиданное признание – работа над этой картиной была опасна для жизни Пересильд, ведь она снималась в сложнейших сценах, будучи уже глубоко беременной. Например, бегала с экранным ребенком на руках «под пулями» тогда, как была в интересном положении уже шесть месяцев.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

«Мы снимали пробег – Юля с ребенком на руках бежит сквозь дым и разрывы снарядов. Сложная сцена. Но мало кто знал, что при этом, по-моему, это был уже шестой месяц беременности. И это было просто опасно! Еще в одном из дублей она упала…» - рассказал Алексей Учитель.

Учитель поведал эту историю, рассуждая о сильном характере артистки Пересильд. Мол, она потом встала и побежала снова, не хотела останавливать съемки в важной для себя картине. А Юля, говоря об отце своих детей, отметила, каким требовательным, суровым и порой откровенно безжалостным может быть Алексей Учитель.

«Он суровый режиссер. Нет невозможного, все возможно. Володя Машков на съемках в реке ушел под воду, бревном его задело. Каскадеры его вытащили, и это не шутка была, он по-настоящему мог утонуть. Машков вылез на берег, и я вижу, что он в ужасе. А потом слышу, как Учитель кричит: «Следующий дубль!». Ну, вот такой безжалостный», - сказала Пересильд.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Учитель и Пересильд впервые вышли в свет вместе в прошлом году. У режиссера также есть еще дети от брака с продюсером Кирой Саксаганской, сыновья Андрей и Илья, уже взрослые люди: одному - 40 лет, второму - 25.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS