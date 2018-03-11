Как сегодня выглядит соблазнительная Пейдж из сериала «Зачарованные»

Помните, как и себе хотелось умений сестер из “Зачарованных”? Нам бы двигать вещи, видеть будущее или замораживать настоящее!
В 2018-м культовый сериал, который особенно любили школьники, празднует 20-летие. Мы повзрослели, а что же актеры? Вот соблазнительная Пейдж Мэтьюс изменилась так, что не узнать.
Роль в “Зачарованных” Роуз Макгоуэн получила в 2001 году. Она пришла вместо Шеннен Доэрти, которой не удалось помириться с Алиссой Милано. В 1999-м Роуз назвали “Лучшей злодейкой” и дали премию на MTV Movie Awards. А спустя 6 лет она стала “Лучшей сестрой”.
“Зачарованные” прославили актрису на весь мир. Режиссеры отметили ее харизму и впечатляющие внешние данные. Когда в 2005 году съемки закончились, Роуз не осталась без работы.
В 2007-м Макгоуэн работала вместе с Квентином Тарантино и Робертом Родригесом. Но жизнь внесла свои коррективы – автомобильная авария, травмы, операции… Линзы от очков повредили ей глаз и часть лица. Хоть внешность изменилась и не сильно, сам факт, видимо, надломил звезду.
Роуз преобразилась. Вместо открытого декольте – кофта с капюшоном, вместо каблуков – кроссовки, вместо черных локонов – “ежик”.
Признаем, что карьера Макгоуэн не стоит на месте. Она снимается дальше и даже занимается режиссурой. У нее есть музыкальный альбом и книга “Смелая”.
В личной жизни ей конкретно не везет: отношений было много, было замужество, но оно продлилось всего 2 года.
Сейчас Роуз 44 года.
Хочется верить, что впереди у нее только хорошие события. А еще мы бы посмотрели с ней продолжение “Зачарованных”! Вы бы тоже не отказались?