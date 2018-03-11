Как сегодня выглядит соблазнительная Пейдж из сериала «Зачарованные»

В 2018-м культовый сериал, который особенно любили школьники, празднует 20-летие. Мы повзрослели, а что же актеры? Вот соблазнительная Пейдж Мэтьюс изменилась так, что не узнать.

Роль в “Зачарованных” Роуз Макгоуэн получила в 2001 году. Она пришла вместо Шеннен Доэрти, которой не удалось помириться с Алиссой Милано. В 1999-м Роуз назвали “Лучшей злодейкой” и дали премию на MTV Movie Awards. А спустя 6 лет она стала “Лучшей сестрой”.

ФОТО: James Murphy/Stella Pictures

“Зачарованные” прославили актрису на весь мир. Режиссеры отметили ее харизму и впечатляющие внешние данные. Когда в 2005 году съемки закончились, Роуз не осталась без работы.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

В 2007-м Макгоуэн работала вместе с Квентином Тарантино и Робертом Родригесом. Но жизнь внесла свои коррективы – автомобильная авария, травмы, операции… Линзы от очков повредили ей глаз и часть лица. Хоть внешность изменилась и не сильно, сам факт, видимо, надломил звезду.

ФОТО: Charles Sykes/AP

Роуз преобразилась. Вместо открытого декольте – кофта с капюшоном, вместо каблуков – кроссовки, вместо черных локонов – “ежик”.

ФОТО: Taylor Jewell/AP

Признаем, что карьера Макгоуэн не стоит на месте. Она снимается дальше и даже занимается режиссурой. У нее есть музыкальный альбом и книга “Смелая”.

ФОТО: MEGA/MEGA

В личной жизни ей конкретно не везет: отношений было много, было замужество, но оно продлилось всего 2 года.

ФОТО: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/Starmax/PA Images

ФОТО: Agostino Fabio/ MEGA/Agostino Fabio/ MEGA

Сейчас Роуз 44 года.

ФОТО: LAURENT BENHAMOU/SIPA/LAURENT BENHAMOU/SIPA