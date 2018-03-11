Семь женщин из Книги рекордов Гиннесса, которых хочется потрогать, чтобы убедиться в их реальности

AdMe.ru рассказывает о семи самых необычных женщинах нашей планеты. А в конце вас ожидает веселый бонус, который доказывает, что у каждой женщины есть свои суперспособности.

1. Самая сильная женщина в мире

Польскую атлетку Анету Флорчик часто называют самой сильной в мире женщиной. Действительно, Анета проявляет совсем неженские способности: она способна выжать 500 кг в пауэрлифтинге.

Но в Книгу рекордов Гиннесса она попала за более веселый рекорд. Именно Анета стала женщиной-рекордсменом в поднятии людей, и здесь ее рекорд — 12 поднятых над головой и брошенных взрослых мужчин за 2 минуты. Пожалуй, не стоит ссориться с такой женщиной.

2. Самая гибкая женщина в мире

Самая пластичная девушка в мире Злата (настоящее имя Юлия Гюнтель) прославилась благодаря своей невероятной гибкости. Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса за весьма необычное достижение: Юлия исключительно с помощью изгиба спины смогла лопнуть 3 воздушных шарика всего за 12 секунд!

Для девушки совсем не составляет труда залезть в 50-литровую коробку — при росте 1,75 м. Всему причиной редкая природная особенность — чрезвычайная эластичность сухожилий.

3. Самая татуированная женщина в мире

Джулия Гнусе из США была известна под прозвищем The Illustrated Lady (Расписная Леди) и стала знаменитой благодаря тому, что 95 % ее кожи было покрыто татуировками.

ФОТО: Seth Wenig/AP

Изначально может показаться, что это очередная заигравшаяся с экспериментами девушка, но с Джулией это было не так. После 30 лет у нее развилась порфирия — болезнь, похожая на волчанку, при которой солнечный свет вызывает появление на коже волдырей и шрамов. Она начала наносить татуировки, чтобы скрыть их.

ФОТО: MARIO TAMA/AFP

Своей жизнью она доказала, что и в самых сложных ситуациях не стоит опускать руки, а нужно бороться с природой за свое счастье. Пример судьбы «женщины-картины» стал мотивацией для многих людей, страдающих от подобных болезней.

4. Девушка с самой тонкой талией

27-летняя Пикси Фокс из Швеции потратила в целом около $ 250 тыс. на превращение себя в настоящую жену кролика Роджера. Она прошла через множество пластических операций, в том числе многократное увеличение груди, но и этого ей показалось мало. Пикси удалила 6 нижних ребер, чтобы сузить талию до рекордных 35,5 см.

ФОТО: Vida Press

Совсем недавно Пикси сделала еще одну операцию — по внедрению глазных имплантатов, и ее глаза из голубых стали зелеными.

5. Мировой рекорд в забеге на каблуках

В США бывшая танцовщица Ирен Сьюэлл установила мировой рекорд, пробежав марафон в туфлях на высоких каблуках. Дистанцию в 42 км девушка преодолела за 7 часов и 28 минут, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Свой пробег Сьюэлл совершила на каблуках высотой 7,6 см, опередив прежнюю рекордсменку на 2 минуты. С такой скоростью этот марафон даже в кроссовках не каждый пробежит.

6. Самая пожилая действующая гимнастка

92-летняя пенсионерка из Германии Йоханна Каас попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая спортсменка-гимнастка. В своем возрасте она не только выполняет вольную программу на гимнастическом ковре, но и профессионально отрабатывает сложные элементы на брусьях.

ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE/AFP

В прошлом году Йоханна установила очередной рекорд Книги Гиннесса, выступив на брусьях на турнире в Берлине, чем привела зрителей в восторг. Так что возраст не помеха активному образу жизни.

7. Самая маленькая женщина в мире

Молодая индианка Джоти Амджи занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая низкорослая женщина в мире. В день 18-летия рост девушки составлял всего 62,8 см, а вес — 5,2 кг. Причина миниатюрности Джоти заключается в генетической болезни ахондроплазии.

ФОТО: F. Sadou/AdMedia/SIPA/F. Sadou/AdMedia/SIPA

В 2014 году Джоти Амджи сыграла одну из ролей в 4-м сезоне сериала «Американская история ужасов». Сейчас девушке 24 года, она живет полноценной жизнью, много путешествует и снимается в реалити-шоу.