Шесть лет спустя после «Сумерек»: Кристен Стюарт встретилась со своей экранной дочерью

Кажется, что «Сумерки» вышли только вчера. Но когда видишь повзрослевшую актрису, которая сыграла дочь Беллы Свон и Эдварда Каллена, Ренесми, понимаешь что с момента премьеры прошел не один год, пишет Офигенно.
А именно шесть лет. И только сейчас Кристен Стюарт и Маккензи Фой впервые с того времени встретились — они обе оказались в числе гостей вечеринки, организованной модным домом Chanel в Лос-Анджелесе.
Встреча стала приятной неожиданностью для знаменитостей и всколыхнула теплые воспоминания.
Маккензи Фой сейчас 17 лет. Она еще очень юна, но уже известна на весь мир. И причиной тому не только съемки в саге о вампирах.
В 2013 году актриса сыграла Мерф, дочь главного героя в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар».
Картина о полетах в космос, пространственно-временных тоннелях, параллельных вселенных и будущем человечества вызвала большой интерес и была номинирована на «Оскар» в пяти категориях. Неудивительно, что без внимания не осталась и игра Маккензи Фой.
Последней ее работой пока считается главная роль в фильме «Щелкунчик и четыре королевства» Лассе Халльстрема и Джо Джонстона. В нём она сыграла с такими именитыми актерами, как Кира Найтли, Морган Фриман, Хелен Миррен.
У Маккензи Фой есть опыт работы и в модельном бизнесе. С 2004 года она сотрудничает с Garnet Hill, Polo Ralph Lauren, Guess Kids.
О Кристен Стюарт девушка всегда отзывается положительно и считает ее авторитетом.
Пока Маккензи росла, карьера Кристен Стюарт тоже не стояла на месте. В 2015 году она стала первой американской актрисой, удостоенной французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».
После «Сумерек» Кристен сыграла в фильмах «На дороге», «Белоснежка и охотник», «Всё еще Элис», «Ультраамериканцы», «Равные» и «Персональный покупатель».
Под прицелом оказалась и ее личная жизнь. Роман Кристен с Робертом Паттинсоном закончила скандалом. Причиной стала измена актрисы с режиссером Рупертом Сандерсом. После этих отношений Стюарт объявила о своей бисексуальности и переключилась на женщин.
Сейчас актриса встречается с моделью Стеллой Максвелл. Бурные романы Кристен не меньше, чем актерская деятельность, поддерживают ее имя постоянно на слуху.
Разница в возрасте между актрисами десять лет. Маккензи Фой только начинает свой путь самостоятельной актрисы. Но уже сейчас есть все предпосылки ожидать, что она превзойдет свою наставницу.