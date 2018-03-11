Шесть лет спустя после «Сумерек»: Кристен Стюарт встретилась со своей экранной дочерью

А именно шесть лет. И только сейчас Кристен Стюарт и Маккензи Фой впервые с того времени встретились — они обе оказались в числе гостей вечеринки, организованной модным домом Chanel в Лос-Анджелесе.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Встреча стала приятной неожиданностью для знаменитостей и всколыхнула теплые воспоминания.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Маккензи Фой сейчас 17 лет. Она еще очень юна, но уже известна на весь мир. И причиной тому не только съемки в саге о вампирах.

В 2013 году актриса сыграла Мерф, дочь главного героя в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар».

Картина о полетах в космос, пространственно-временных тоннелях, параллельных вселенных и будущем человечества вызвала большой интерес и была номинирована на «Оскар» в пяти категориях. Неудивительно, что без внимания не осталась и игра Маккензи Фой.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Последней ее работой пока считается главная роль в фильме «Щелкунчик и четыре королевства» Лассе Халльстрема и Джо Джонстона. В нём она сыграла с такими именитыми актерами, как Кира Найтли, Морган Фриман, Хелен Миррен.

У Маккензи Фой есть опыт работы и в модельном бизнесе. С 2004 года она сотрудничает с Garnet Hill, Polo Ralph Lauren, Guess Kids.

О Кристен Стюарт девушка всегда отзывается положительно и считает ее авторитетом.

Пока Маккензи росла, карьера Кристен Стюарт тоже не стояла на месте. В 2015 году она стала первой американской актрисой, удостоенной французской премии «Сезар», в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме «Зильс-Мария».

ФОТО: Vida Press

После «Сумерек» Кристен сыграла в фильмах «На дороге», «Белоснежка и охотник», «Всё еще Элис», «Ультраамериканцы», «Равные» и «Персональный покупатель».

Под прицелом оказалась и ее личная жизнь. Роман Кристен с Робертом Паттинсоном закончила скандалом. Причиной стала измена актрисы с режиссером Рупертом Сандерсом. После этих отношений Стюарт объявила о своей бисексуальности и переключилась на женщин.

ФОТО: MEGA/MEGA

Сейчас актриса встречается с моделью Стеллой Максвелл. Бурные романы Кристен не меньше, чем актерская деятельность, поддерживают ее имя постоянно на слуху.

ФОТО: MEGA/MEGA