С ума сойти! Модель из Швеции зарабатывает миллионы своими ногами

Она всегда была высокой, но не всегда спортивной. Чтобы достичь своего идеала, девушке пришлось немало потрудиться.

A post shared by @iostergren on Oct 13, 2017 at 9:15am PDT

Сейчас Ия Остергрен одна из самых высокооплачиваемых и известных фитнес-моделей и культуристок Швеции. Фотографироваться и выставлять в Инстаграме снимки своего преображения она начала еще в 2014 году.

A post shared by @iostergren on Nov 7, 2017 at 9:15am PST

В 2013 году культуристка вышла замуж за чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена и родила от него двух дочерей. Будучи беременной, она вела здоровый образ жизни и после родов быстро пришла в форму.

A post shared by @iostergren on Dec 24, 2017 at 9:55am PST

Именно муж вдохновил Ию на то, чтобы пойти в спортзал, он стал ее первым и лучшим учителем в работе над собой. Теперь Торбьерн сам себе завидует, а еще ему завидует всё мужское население его скандинавской родины.

В детстве Ия Остергрен была высоким, костлявым ребенком с ярко выраженной диспропорцией тела. Ее ноги были слишком длинными и худыми. Упорным трудом она сумела превратить свой недостаток в достоинство.

A post shared by @iostergren on Dec 2, 2017 at 7:55am PST

Талия Ии не изменилась в размерах. Но за счет того, что увеличились ягодицы, мускулистость ног и плечевого пояса, она стала выглядеть более утонченной. Упражнения сделали тело Остергрен пропорциональным и женственным.

A post shared by @iostergren on Dec 5, 2017 at 10:35am PST