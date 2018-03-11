воскресенье, 11 марта 2018 г.
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  • С ума сойти! Модель из Швеции зарабатывает миллионы своими ногами

С ума сойти! Модель из Швеции зарабатывает миллионы своими ногами Угадаешь их длину?

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Ия Остергрен — девушка, которая сводит с ума уникальной красотой своего тела. При росте 178 сантиметров длина ног у нее составляет 108 сантиметров!

Она всегда была высокой, но не всегда спортивной. Чтобы достичь своего идеала, девушке пришлось немало потрудиться. 

 

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Сейчас Ия Остергрен одна из самых высокооплачиваемых и известных фитнес-моделей и культуристок Швеции. Фотографироваться и выставлять в Инстаграме снимки своего преображения она начала еще в 2014 году.

 

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В 2013 году культуристка вышла замуж за чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена и родила от него двух дочерей. Будучи беременной, она вела здоровый образ жизни и после родов быстро пришла в форму.

 

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Именно муж вдохновил Ию на то, чтобы пойти в спортзал, он стал ее первым и лучшим учителем в работе над собой. Теперь Торбьерн сам себе завидует, а еще ему завидует всё мужское население его скандинавской родины.

В детстве Ия Остергрен была высоким, костлявым ребенком с ярко выраженной диспропорцией тела. Ее ноги были слишком длинными и худыми. Упорным трудом она сумела превратить свой недостаток в достоинство.

 

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Талия Ии не изменилась в размерах. Но за счет того, что увеличились ягодицы, мускулистость ног и плечевого пояса, она стала выглядеть более утонченной. Упражнения сделали тело Остергрен пропорциональным и женственным.

 

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У фитнес-гуру более 137 тысяч подписчиков в Инстаграме. И больше половины из них девушки. Для них она сильный мотиватор и доказательство того, что, занимаясь правильно и регулярно, можно достичь результатов.

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